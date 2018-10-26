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Abdulhamit Gül'den Suudi yetkililere çağrı

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Genel Merkezi çıkışında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gül, soruşturmanın adil biçimde yürütülebilmesi için 18 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini kaydetti.

26 Ekim 2018 Cuma 22:24
Abdulhamit Gül'den Suudi yetkililere çağrı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesi talebinin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Bakan Gül, olayın İstanbul'da yaşandığını ve soruşturmanın en adil biçimde sonuçlanması için adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkışında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adı geçen 18 şüpheli hakkında iade talepnamesinin Bakanlığa ulaştığını ifade eden Gül şunları söyledi:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hunharca menfur bir cinayetle öldürülmesi sonrasında derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve soruşturma makamı olarak tüm delilleri titizlikle derinleştirerek sürdürmektedir. Bundan sonraki süreç, bu iade talebinin yerine getirilmesidir. Bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiş, İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları hem idari, hem adli makamlar bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir. Soruşturmanın da yargılanmanın da en adil şekilde sonuçlanması açısından dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin başsavcılığımızın talebine olumlu cevap vermesi hem Suud hem uluslararası toplum açısından da olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısında çağrısı vardı. Ast olan Türk makamları olayın olduğu andan itibaren bütün netlikle aydınlanması, ayrıntısıyla neticelenmesi hususunda bir irade ve kararlılığı söz konusudur. Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir. Suudi makamların da bu konudaki işbirliği çok önemli. Bu işbirliğinin olumlu bir şekilde karşılık bulacağına inanıyoruz. Meselenin en net şekilde aydınlatılması böylece mümkün olmasını diliyoruz. Bütün dünya kamuoyu bu olayın aydınlatılmasını bekliyor, burada Suudi makamların iş birliği çok önemli."

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:24
  1. İstanbul
  2. Abdulhamit Gül
  3. Suudi Arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı

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