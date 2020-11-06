Abdülhamit Danışır kimdir? Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül’ün son hali

1987 yılında Fikrimin İnce Gülü – Sarı Mercedes sinema filminde Rüstem Amca karakterini canlandırmış 1993 yılında ise Balkan Balkan isimli sinema filminde rol almıştır. Ekran severler tarafından ise özellikle Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Kapıcı Abdül karakteri ile tanınmıştır. 2017 yılında ise seyyar satıcılık ve trafik’te namaz kitabı satarken görüntülenen eski oyuncu kendisine artık oyunculuk teklifi gelmediğini bu nedenle ekmeğini bu şekilde kazanmaya çalıştığını belirtmiştir.

Uzun yıllardır sinema, dizi ve oyunculuk sektöründen uzak kalmak zorunda kalan Abdülhamit Danışır hakkında henüz doğum tarihi, doğum yeri ve aslen nereli olduğu gibi bilgilere ulaşılamamıştır. Yaşantısını İstanbul’da sürdüren oyuncunun uzun süredir İstanbul Beşiktaş’ta cadde üzerinde ve trafikte dini kitaplar sattığı belirtilmiştir.