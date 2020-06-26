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Gündem

Abdülhamid'in torunundan Merdan Yanardağ'a füze!

Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, büyük dedesi için küstah sözler sarf eden Merdan Yanardağ'a tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:46:00 - 2020-06-26 11:48:10
Abdülhamid'in torunundan Merdan Yanardağ'a füze!

Medya sektöründe, "ABD Şaklabanı" olarak tanınan Merdan Yanardağ, Sultan 2'nci Abdülhamid Han hakkında küstahça ifadeler kullandı.

İlericiliği Osmanlı'ya küfretmek zanneden zihniyetin bayrak taşıyanı olan Yanardağ, Abdülhamid için, "Emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör" dedi.

Bu küstah sözlere binlerce vatandaş tepki gösterirken, Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu Twitter hesabından çok konuşulan bir mesaj yayınladı.

Orhan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han'ın görselini paylaşarak, "Arkasından kırk it havlamayan kurt, kurt değildir." notunu düştü.

Başka bir paylaşımında ise Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid’in mezarından böyle korkuyorlarsa dirisinden nasıl korkuyorlardı acaba?" diye yazdı.

Kim bu Merdan Yanardağ? Sultan Abdülhamit’e haraket eden hadsiz Merdan Yanardağ nereli
Kim bu Merdan Yanardağ? Sultan Abdülhamit’e haraket eden hadsiz Merdan Yanardağ nereli

Biyografi

Kim bu Merdan Yanardağ? Sultan Abdülhamit’e haraket eden hadsiz Merdan Yanardağ nereli

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