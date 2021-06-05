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Medya Abdülhamid'in ölüm döşeğindeki konuşması milyonları ekrana kilitledi
Medya

Abdülhamid'in ölüm döşeğindeki konuşması milyonları ekrana kilitledi

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisi final yaptı. Sultan Abdülhamit'in yaptığı konuşma ise milyonları hem ekrana kilitledi hem de ağlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 11:18:00 - 2021-06-05 11:24:16

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 154. bölümle ekranlara veda etti. Dizi tam beş sezondur ekranlarda izleyenleriyle buluşmaya devam ediyordu. Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapımın ekranlara vedası izleyenlerini oldukça üzdü.

İşte Payitaht Abdülhamid'in final sahnesi...

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Yorumlar

Hasbi

Film bahane ve avutma, paralar yandaş film şirketi ve artiste şahane, cereme bize!
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