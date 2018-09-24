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Abdülhamid’in hediye ettiği albüm Hollanda'da bulundu

2. Abdülhamid tarafından birçok müzisyene yaptırılan devlet marşları Hollanda’da ortaya çıktı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:28
Abdülhamid’in hediye ettiği albüm Hollanda'da bulundu

Osmanlı Padişahı 2.Abdülhamid’e ait müzik albümü ilk kez, Hollanda’da gün yüzüne çıktı. Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü tarafından Hollanda’daki müzayededen satın alınan 1876 tarihli albümde, 2. Abdülhamid tarafından çeşitli müzisyenlere yaptırılan devlet marşlarının besteleri yeralıyor.

Albümün varlığını ortaya çıkartan Dr. Tütüncü, müzayedede rastladığı eserin içeriği hakkında şunları söyledi: “Albümün muhtevasından saraydan çıkma ve Sultan 2. Abdülhamid’e ait eserle karşı karşıya olduğumu anlayınca, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay ile istişare ederek satın almaya karar verdim. Koleksiyonu oluşturan eserlerden hepsi 1876 yılına ait. Bu tarihte Osmanlı tahtından 3 sultan geçti. Sultan Abdülaziz öldürülünce, Sultan 5. Murad tahta geçti ancak 3 ay sonra ruh sağlığı yerinde olmadığından yerine 2. Abdülhamid getirildi. Osmanlı’da tahta geçen her hükümdar, kendisine özel marş besteletiyor ve bu marşlar, devlet marşı kabul ediliyordu. Ortaya çıkan albüm 1876 yılındaki 3 padişah için bestelenen marşlar.”

Albümde yer alan eserlerin bir kısmının ilk Müslüman nota basımcısı Hacı Emin Efendi’ye ait olduğunu dile getiren Dr.Tütüncü şöyle devam etti:

HİZMETKARINA VERMİŞ

“Albümü satan firmayla yaptığım görüşmede, eserin 2. Abdülhamid tarafından Carmen Sylvia adıyla bilinen Romanya Kraliçesi Elizabeth’e hediye edildiğini öğrendim. Kraliçe de söz konusu albümü, hizmetkarı olan Euphrosine de Gradisteano’ya hediye etmiş. Belçikalı bir asilzade ile evlenen Gardisteano’nun ölümünden sonra albüm, 100 yıl aile içinde kaldıktan sonra, bu yıl müzayedede satışa sunuldu. Albümü İstanbul’a getirip tanıtacağız.”

142 yıl sonra ortaya çıkan bilinmeyen albümü inceleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Piyanist-Müzikolog Doç.Dr.Evren Kutlay da, “Koleksiyonu oluşturan eserlerden hepsi 1876 yılına ait. Üzerinde tarih yazmamış olsa da seçkinin 1876 yılındaki tarihsel olayları anlatan bir müzikal olduğunu anlardık. Ortaya çıkan bu albüm Sultan 2.Abdülhamid’in ruh halinin ve devrinin müzikal yansıması olarak düşünülebilir” dedi. 

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:28
  1. İstanbul
  2. 2.Abdülhamid
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