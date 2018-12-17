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Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu Yeniden Refah Partisi’ni eleştirenlere cevap verdi! 'Müslümanlar siyasette alternatifsiz olabilir mi?'

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu ve Yeniden Refah Partisi’nin Kurucular Kurulu Üyesi Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr’ye çok özel açıklamalarda bulundu. "Müslümanların oyunu bölüyorsunuz" diyerek Yeniden Refah Partisi’ni eleştirenlere cevap veren Osmanoğlu, "Müslümanlar siyasette alternatifsiz olabilir mi? " ifadesini kullandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu Yeniden Refah Partisi’ni eleştirenlere cevap verdi! 'Müslümanlar siyasette alternatifsiz olabilir mi?'

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın açıkladığı Kurucular Kurulu Listesi’nin sürpriz isimlerinden, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ülke ve partilerinin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin iç ve dış saldırılarla mücadele ettiğini ifade eden Osmanoğlu, "Allah'ın Türkiye'ye olan rahmetini her olayda rahatlıkla görüyoruz. Ve Türkiye'yi düşürmediği için O'na şükrediyoruz" dedi.

yeniakit.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz siyasi ve ekonomik iç ve dış saldırıların altında bulunmaktadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin kafasını kaldırmasını istemeyen ve tarihsel misyonuna ve mirasına sahip çıkmasını istemeyen güç odakları ki bunları şer odakları olarak da tanımlayabiriz. Her türden saldırılarla bizleri yolumuzdan çevirmeye çalışmaktadır. Ancak inancımız odur ki Allah'ın bu millete sonsuz rahmeti vardır ve kim ne tuzak kurarsa kursun, akıbet şerde yürüyenlerin değil hayırda koşanların olacaktır. Bizler Allah'ın rahmet ve korumasında yürüyoruz. Allah'ın Türkiye'ye olan rahmetini her olayda rahatlıkla görüyoruz. Ve Türkiye'yi düşürmediği için O'na şükrediyoruz. Allah'ın bu rahmetine layık olabilmek için de tevazu ve rıza yolundan ayrılmamak, kibir ve gurura kapılmamak gerektiğini düşünüyoruz.

 'Siyasi çıkar peşinde değiliz'

Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, siyasi veya ekonomik bir çıkar gözetmediğini vurgularken, neden Fatih Erbakan’ın yanında olduğunu da şu ifadelerle anlattı:

Bizler sadece şahıs olarak değil, temsil ettiğimiz ailemizin de adına yakışır bir yaklaşım göstermek mecburiyetindeyiz. Siyasi çıkar peşinde değiliz. Ekonomik çıkar peşinde değiliz. İkbal beklentimizde yok! Peki neyin peşindeyiz? Memleketimizin ve milletimizin faydasına olacak iş ve eylemlerin peşindeyiz. Devletimizin daha çok kalkınmasını ve milletimizin binlerce senelik tarihine yakışır bir konuma ulaşmasını arzu ediyoruz. Bu sebeple bunları gerçekleştirebilecek vizyona ve misyona sahip olduğuna inandığım Fatih Erbakan beyefendinin yanında siyasete atılmayı uygun gördüm. Bu benim şahsi kararımdır ki herkesin bu karara saygı göstermesini bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkes hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi siyasi yolunu belirleme özgürlüğüne sahiptir. Bu konuda kimsenin aklına ihtiyacımız çok şükür.

 'Müslümanlar siyasette alternatif olabilir mi?'

Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Refah Partisi’ni"Müslümanların oyunu bölüyorsunuz" ifadeleri ile eleştirenlere de cevap verdi. Müslümanlar siyasette alternatifsiz olabilir mi? diye sordu:

Müslümanların oyunu bölüyorsunuz diyenlere şunu soruyorum. Türkiye'de Müslüman olmayan parti mi var? Hangi parti İslam'ı tek başına temsil etme hak ve salahiyetine sahip? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Müslümanlar siyasette alternatifsiz olabilir mi? Bu türden yaklaşımlar özgür bir siyasi iklimden uzaklaşılmasına ve dar bir çerçevede siyaset yapılmasına zemin hazırlar ve uzun vadede Türkiye’mizin aleyhine sonuçlar doğurabilir. Neden Fatih Erbakan? Çünkü bugün Türkiye’de iktidarı temsil eden partinin çıkış noktası Milli Görüş’ün mebdei ve menşei olan parti Refah Partimizdir. Elbette yeniden Milli Görüş’ü hakim kılmak ve yeniden erdemli siyaset yolu da bu partiden geçmektedir diye düşündüğüm için bu partiyi seçtim. Milletimizden de kendi içlerinden çıkan bu samimi insanlara gereken teveccühü göstermelerini tavsiye ediyorum.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
  1. Ankara
  2. Fatih Erbakan
  3. Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu
  4. Yeniden Refah Partisi

YORUM YAZ

  • Mustafa ÖZKAN Mustafa ÖZKAN 26 dk önce
    Allah hayırda yolunuzu ve yolumuzu daim etsin
  • Ismail AYDEMİR Ismail AYDEMİR 34 dk önce
    Hayirli mubarek olur INŞAALLAH.Rabbim hak yoldan ayirmasin. Akp baya veballere girdiydi. Alternatifi iyi ve hayirli olur INŞAALLAH.Yada saglam, hakikatli muhalefet iyi olur. Rabbim utandirmasin
  • MilletMillet38 dk önce
    bu partiyi kurmaktaki amacınız ne dir ? Hizmetmi ? Bunu akp kadrolarına katılarakta yapabilirsiniz. Hayırşu yapmaya çalıştığınız şey, akp ile sağlanan birliği, bozmak, yapılan hizmet ve verilen mücadeleleri zayıflatmaktan, ZARAR VERMEKTEN BAŞKA NE İŞE YARAR, VE FAİDE DİYE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ŞEYİ AKP İLE YAPMANIZA MANİ NEDİR ? MHP nin AKP ile ittifakının dahi SAĞLADIĞI FAİDELERİ GÖREMİYORMUSUNUZKİ,
  • saddisaddi52 dk önce
    ZIVANADAN ÇIKAN akp DEN KURTULACAĞIZ. oYUM yrp YE
  • MertMert1 sa önce
    Her güzel iyi değildir, her iyi güzeldir buyurmuş Hz Mevlana. Akp de Yeniden Refah Partisi de iyidir ve güzeldir. Bir ve diri olurlar inşaAllah. Hayırlı olsun.
  • MuratMurat1 sa önce
    Bununadı: bö lü cü lük.

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