Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu, yeniakit.com.tr'ye konuştu: Şanı yüce Allah'a andolsun ki gerekirse şehit oluruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, "Türk Milleti'nin destansı direnişinin yıldönümü mübarek olsun." dedi.

'Bir zerre toprağımızı vermeyiz'

"Bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik elhamdülillah." diyen Osmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimiz muhakkak ki ölmediler. Onlar kocаmаn yüreklerine hepimizi sığdırıp gitti. Kâlü belâ’dаn beri veriğimiz misaka sadığız. Elhаmdülillаh Müslümаnız. Şаnı yüce ALLAH’а аndolsun ki İslаm için, vаtаn için gerekirse şehit olur da bir zerre toprağımızı kimseye vermeyiz."

'Ümmetin ve milletin önünde 'Vav' gibi eğiliriz'

Kayıhan Osmanoğlu sözlerine, "Bizler kandan Türk Milleti de candan Osmanlı torunları olarak işbirlikçilere, zalimlere ve bizleri bölmeye çalışan hainlere karşı Elif gibi ayakta durur, mazlumların Ümmetin ve milletin önünde Vav gibi eğiliriz." diyerek son verdi.