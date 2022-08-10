Abdülhamid Han'ın rotası hakkında çarpıcı açıklama: Tesadüf değil

Abdülhamid Han sondaj gemisi 2,5 aylık çalışmanın ardından hazır hale getirilerek ilk görev yerine uğurlandı.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han, 62 bin groston ağırlığında.

Neden Yörükler-1?

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, katıldığı canlı yayınında Abdülhamid Han gemisiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Yalçın'ın değerlendirmeleri şöyle:

Dünyada sayılı teknolojiye ait bir kaç gemiden bir tanesi Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemisi görev yerine uğurlandı. Bu konuda epey bir spekülasyonlar yapıldı. Girit açığı, Kıbrıs derken sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle şuanda Gazipaşa'nın 55-60 km'nin güneyinde Mavi Vatan sınırları içerisinde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde Yörükler-1'de sondaja başlayacak.

Bu yerin seçilmesi tesadüf değil. Daha önce biliyorsunuz bu alanlarda gerek Barbaros Hayrettin Paşa gerekse Oruç Reis sismik araştırmalar yapmıştı. Onlardan önceki veriler de var.

4,5,6 No'lu parsellere dikkat çekti

Bu haritada Antalya'da Gazipaşa'yı dikkate alacak olursak bu mevcut haritaya baktığımız zaman tam da 4,5,6 no'lu parsellerin üst tarafına rastlayan yerleri gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye şuanda zaten daha önce Sevilla haritasına göre iyice hapsedilmiş bir noktadaydı. Daha sonra Mavi Vatan ilanıyla tüm dünyaya deklare etti. Şuanda Akdeniz'de 235 bin kilometre karelik bir alanda münhasır ekonomik bölge hakkına sahip. Kendi bölgemiz içerisinde bu araştırmaları yapmak üzere gidecek gemimiz.

Özelliği şu; 3600 metre kadar su seviyesinden deniz tabanı alanı düşünün, ondan sonra da devamı var ve 13 bin metreye kadar neredeyse fazla sondaj yapabilme özelliği var. Bir başka özelliği bu geminin kendisi basınç kontrollü sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Çok teknik özellikleri olan çift kuleye sahip bir gemi.

Umut ediyoruz ki; 2021'de Enerji Bakanımız bir açıklama da bulunmuştu. Demişti ki; "Doğu Akdeniz'de de müjdeli haberleri yakında alma umudumuz var" Aslında umutlu olan o bölgelerde sondaj yapıp ki kuvvetli veriler ışığında o bölge seçilmiş durumda. Sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Tıpkı Fatih'in Batı Karadeniz'de yapmış olduğu gibi.

"Avrupa için tek yol"

Biz çok umutluyuz. Bir bakımdan da önemli. Halihazırda zaten GKRY, İsrail ve Mısır'ın ispatlı olarak keşfettiği 2 trilyon metreküp civarında bir gaz var. Bu gazın taşınması söz konusu. Türkiye de ilave gaz keşfi yaptığı zaman bunların tamamının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki Avrupa'nın gelecekteki enerji krizi için tek yol görüyor. Aksi halde Rusya bağımlılığından kurtulamayacak. Bu bakımdan da çok önemli. İnşallah birkaç ay içerisinde de güzel haberleri alabiliriz diye düşünüyorum.

Daha önce Fatih ve Yavuz, 7 yerde sondaj yaptı Doğu Akdeniz'de. Ve Barbaros Hayrettin Paşa ile Oruç Reis 2 ve 3 boyutlu sismik haritayı çıkarttı. Bölgedeki veriler şuanda bize ait yapılan çalışmalar sonucunda.

Daha önce bu gemilerde çalışan hep yabancı ağırlıktaydı. Şu anda Türkiye bu konuda da bir hayli mesafe kat etti. Eğitilmiş personeli alıyor. Türk mühendisleri ve personeliyle bu iş olacak. Çünkü gönlünüzü ortaya koyarak iş yapmazsanız eğer sonuç o kadar da doğru çıkmıyor. Bunu defalarca gördük.