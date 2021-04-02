Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?
I. Abdülhamid dönemi, Osmanlı eğitim sisteminde modernleşmenin üst düzeylere geldiği bir devir olma özelliğini taşır. İstanbul ve taşrada, ilköğretimden ortaöğretime kadar bir çok modern eğitim kurumunun açılışı gerçekleştirilmiştir. Peki, Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?
Abdulhamit döneminde hangi okullar kuruldu? 2. Abdülhamid Han'ın hayata geçirmesiyle kurulmuş olan eğitim teşkilatı bugün kullandığımız eğitim teşkilatının temelidir. Peki, Abdulhamit'in miras bıraktığı okullar hangileridir?
Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?
Abgulhamit'in kurmuş olduğu okullar şöyledir:
Dârülmuallimât
Hendese-i Mülkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mekteb-i Aşîret-i Hümâyun
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mühendis Mekteb-i Âlîsi