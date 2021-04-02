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Tarih Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?
Tarih

Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?

I. Abdülhamid dönemi, Osmanlı eğitim sisteminde modernleşmenin üst düzeylere geldiği bir devir olma özelliğini taşır. İstanbul ve taşrada, ilköğretimden ortaöğretime kadar bir çok modern eğitim kurumunun açılışı gerçekleştirilmiştir. Peki, Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 21:07:00 -
Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?

Abdulhamit döneminde hangi okullar kuruldu? 2. Abdülhamid Han'ın hayata geçirmesiyle kurulmuş olan eğitim teşkilatı bugün kullandığımız eğitim teşkilatının temelidir. Peki, Abdulhamit'in miras bıraktığı okullar hangileridir?

Abdülhamid Han'ın açtığı okullar hangileri?

Abgulhamit'in kurmuş olduğu okullar şöyledir:

Dârülmuallimât

Hendese-i Mülkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mekteb-i Aşîret-i Hümâyun

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mühendis Mekteb-i Âlîsi

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