Abdülhamid Han’a sahip çıkan gence ceza 17-25 Aralık komplosu ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yü savunan Sözcü gazetesinin yazarı Emin Çölaşan'ın“Abdülhamit Gerçekleri” yazısının altına yaptığı yorumda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gökhan G. cezalandırıldı.

Ecdad düşmanı sözde gazeteci Emin Çölaşan’ın “Abdülhamit Gerçekleri” yazısının altına yaptığı yorumda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan kişi cezalandırıldı. Ceza, Çölaşan’ın Sultan 2. Abdülhamid’e ilişkin ifadeleri “haksız tahrik” kabul edilerek indirildi. Gökhan G. adlı kişi, Çölaşan’ın 25 Şubat 2017 tarihli ve Facebook’ta da paylaşılan yazıya yorum yaptı. Gökhan G. hakkında daha sonra şikayet üzerine “sesli, görüntülü, yazılı iletiyle hakaret” suçundan dava açıldı. Sanık, Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında “Müştekinin yazısında tarihi gerçeklere aykırı ve Sultan Abdülhamid’i aşağılayıcı tarzda sözler sarf etmesi nedeniyle dâvâ konusu yorumu yaptım” dedi. 105 gün karşılığı para cezası alan Gökhan G’nin sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



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