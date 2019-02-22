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Abdülhamid Han’a sahip çıkan gence ceza

17-25 Aralık komplosu ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yü savunan Sözcü gazetesinin yazarı Emin Çölaşan'ın“Abdülhamit Gerçekleri” yazısının altına yaptığı yorumda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Gökhan G. cezalandırıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:53
Abdülhamid Han’a sahip çıkan gence ceza

Ecdad düşmanı sözde gazeteci Emin Çölaşan’ın “Abdülhamit Gerçekleri” yazısının altına yaptığı yorumda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan kişi cezalandırıldı.

Ceza, Çölaşan’ın Sultan 2. Abdülhamid’e ilişkin ifadeleri “haksız tahrik” kabul edilerek indirildi.

Gökhan G. adlı kişi, Çölaşan’ın 25 Şubat 2017 tarihli ve Facebook’ta da paylaşılan yazıya yorum yaptı. Gökhan G. hakkında daha sonra şikayet üzerine “sesli, görüntülü, yazılı iletiyle hakaret” suçundan dava açıldı.

Sanık, Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında “Müştekinin yazısında tarihi gerçeklere aykırı ve Sultan Abdülhamid’i aşağılayıcı tarzda sözler sarf etmesi nedeniyle dâvâ konusu yorumu yaptım” dedi.

105 gün karşılığı para cezası alan Gökhan G’nin sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:53
  1. Emin Çölaşan
  2. Sultan 2. Abdülhamid
  3. 2. Abdülhamid
  4. Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi
  5. Sultan Abdülhamid

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  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili34 dk önce
    Kemalist Çölaşan, Milyonlaraca Türk evladının hayranlık duyduğu, bu toprakları 33 yıl yönetmiş Atamız Sultan Abdulhamid'e en alçak ve en iğrenç hakaret ve ifitiraları yazmıştı köşesinde! O küfürbazın hakaretleri suç değil de CEVAP VERMEK Mİ SUÇ? eY AKPARTİ, YARGIYA KİMLERE EMANET EDİYORSUN? Dün FETÖCÜLERDİ, ŞİMDİ KEMALİST MHP'YE Mİ teslim ettin ADALETİ?

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