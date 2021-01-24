Abdulhamid Han ile Gümüşhanevî Hazretleri sahnesi izleyenleri mest etti!

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdulhamid izleyenleri ekrana kilitledi. Dizide Padişah Sultan Abdulhamid Han'ın Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerini iftara daveti işlendi.

Abdulhamid Han Gümüşhanevî Hazretlerini iftara davet etti

İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan bölümde, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri ile Sultan Abdulhamid arasında yaşananlar şu şekildedir:

Ramazan ayından bir gün Abdülhamid Han, Gümüşhanevi Hz.’ni saray doktorlarından Dr. Reşit Ay aracılığı ile iftar için davet eder. Dr. Reşit bey iftar davetini sormadan kabul eder ve bu kabulü Gümüşhanevi’ye söyler.

Gümüşhanevi, Dr. Reşit beye, "Neden bize sormadan daveti kabul ettiniz?" diyerek sitem eder, lakin söz verilmiştir artık, davete icabet sünnettir diyerek katılmaya karar verir. Davet Yıldız sarayında verilecektir. Gümüşhanevi iftar için kendisini almaya gelen saray ait çift atlı faytonla yola çıkar.

Gümüşhanevî Hazretlerin'den ders niteliğinde sözler

Trafik yoğundur. Arabacı iftara yetişebilmek için atlara kırbaçla vurup hızlandırmaya çalışır. Gümüşhanevi, "Hayvanlara eziyet etme evladım yetişiriz" diyerek arabacıyı sakinleştirir. Ve dediği gibi, iftara az vakit kala davete yetişirler.

Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn’de iftar için hazırlık yapılmış masalar kurulmuştur. Ezan okunur, davetliler yemeğe başlar, fakat Gümüşhanevi cebinden büyükçe olan mendilini (Eskiden Yağlık denirdi) çıkarır ve içine koyduğu “Kuru Pekmez” ve “Yufka’yı” çıkararak yemeğe başlar. Bunu gören Padişah Gümüşhanevi’nin hassasiyetini anlayarak; -Efendi Hazretleri bu devlet malı değildir rahat olunuz, kendi malımızdandır yiyebilirsiniz, der. Gümüşhanevi bunun üzerine; "Sultanım, bizim takip edenimiz çoktur, Söylediğimizi yaşamamız lazım" diyerek kuru pekmez ve yufkaya devam eder.

İftar sonrası, akşam namazı için üst kata merdivenden çıkılırken Padişah Gümüşhanevi’nin koluna girer ve “Bir keramet gösterse de şahit olsak” diye içinden geçirir.

Abdulhamid Han keramet aradı

Biran da Gümüşhanevi Durur ve Padişaha bakarak; “Sultanım; Padişahımız kolumuza girdi ve merdivenleri birlikte çıkıyoruz, bundan büyük keramet mi olur” der.

Abdestler tazelenir, saflar tutulur namaz için ama namazı kim kıldıracaktır. Tam bu esnada Gümüşhanevi cübbesini çıkararak Padişaha giydirir ve "Sultanım hem halifemizsiniz hem de ev sahibimizsiniz" diyerek namazı kıldırmasını talep eder. Böylece akşam namazını Abdülhamid Han kıldırır ve davet nihayete erer.