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Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!

TFF 1. Lig'de mücadelede eden BB Erzurumspor transfer döneminin son gününde üç yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

03 Eylül 2019 Salı 11:34
Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, yaptığı açıklamada, transfer döneminin son gününde BB Erzurumspr’un başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalya’nın Galatasaray’a transfer olduğunu belirterek, “BB Erzurumspor olarak 1. Transfer döneminin son gününde FenerbahçeSpor Kulübü’nden sol bek mevkisinde oynayan Abdulcebrail Akbulut 1 yıllığına kiralandı. Yine Alanyaspor’da forma giyen, orta saha, sağ ve sol kanatta oynayabilen Hasan Ayaroğlu ile yine 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Ayrıca Katar Al Sadd kulübündeki sözleşmesi biten Cezayirli Forvet ve Sol Kanat oyuncusu Jugurtha Hamroun ile de bir yıllık sözleşme imzalandı” diye konuştu.

Dal, Taylan Antalyalı ile sözleşmenin karşılıklı fesh edildiğini ifade ederek, “Oyuncumuz Galatasaray kulübüne imza atmıştır. Takımımıza katkıları için teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz” dedi.

FENERBAHÇE'NİN ELİNDE SADECE 2 İSİM KALDI!

Abdulcebrail Akbulut, Fenerbahçe'nin hazırlık kampındaki performansıyla göz doldurmuştu. Sezona sakat başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte ön plana çıkması beklenirken, Nabil Dirar o bölgede performansıyla formayı kaptı.

Alternatiflerin azlığı sebebiyle Abdulcebrail'in yine de kadroda tutulması bekleniyordu ama Erzurum ekibine kiralandı. Sarı lacivertlilerin elinde sol bek orijinli sadece 2 isim kaldı!

Sezona sakat başlayan Hasan Ali Kaldırım ve 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı...

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:34
  1. Antalya
  2. Futbol
  3. BB Erzurumspor
  4. Abdulcebrail Akbulut
  5. Fenerbahçe
  6. Anadolu Kulüpleri

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