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Gündem Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!
Gündem

Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 00:37:00 - 2024-07-13 00:38:37

Geçtiğimiz yıl 12 Temmuz tarihinde ruhunu Rahman'a (c.c.) teslim eden Şeyh Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) vefatının sene-i devriyesinde dualarla yad edildi.

Evlad-ı Resûl Şeyh Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.), 12 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürümüştü.

1993 yılında irşada başlamıştı

1993 yılında ağabeyi Muhammed Raşid el Hüseyni Hazretleri'nin (k.s.) vefatının ardından Menzil köyündeki irşad faaliyetine başlayan Şeyh Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) 74 yaşında hayatını kaybetti.

Şeyh Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.) yüz binlerce müridinin katıldığı cenaze merasimiyle Menzil köyünde bulunan Merkad-ı Şerif'e defnedildi.

Şeyh Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Hazretleri (k.s.), bir yıldır özlemini yaşayan müridleri ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.
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