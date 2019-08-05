0553 313 94 23

Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir Gaziantep’te

Transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, Ganalı ön libero Abdul-Aziz Tetteh’yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir Gaziantep’te

Transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, Ganalı ön libero Abdul-Aziz Tetteh’yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.


Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Gazişehir Gaziantep en son Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova forması giyen 29 yaşındaki Abdul-Aziz Tetteh’yi transfer etti. Kırmızı-Siyahlılar kariyerinde 207 resmi müsabakada forma giyerek 12 kez gol sevinci yaşayan Tetteh ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova’da forma giyen Abdul-Aziz Tetteh ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tetteh, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Demsoy’un da katıldığı imza töreninde, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Abdul-Aziz Tetteh’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


25 Mayıs 1990 yılında Gana’nın Dansoman şehrinde doğan Tetteh, futbola Gana takımlarından Liberty alt yapısında başladı. Orta sahada forma giyen Tetteh, güçlü fiziği ve mücadeleci oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Tetteh, kariyerinde Udinese, Xerex, Granada, Leganes, Platinias, Lech Poznan ve Dinamo Moskova kulüplerinde forma giydi. Tetteh, 6 kez de Gana Milli Takımı formasını giyme başarısı gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ehliyetsiz sürücü panik yapınca olanlar oldu
    1. Ehliyetsiz sürücü panik yapınca..
    2. Osmanlı-Fas ittifakının zaferiyle..
    3. Kabızlığa neden olan kötü alışkanlıklar
    4. İznik Gölü’nde mahsur kalan 3 kişiyi..
    5. Bilecik’te otomobil ile hafif ticari..
    6. Sivasspor'da sezon hazırlıkları
    7. Sevimli köpek onuz doğurdu
    8. Abdul-Aziz Tetteh Gazişehir..
    9. Bosna Hersek'te "Divan Şiiri" sergisi..
    10. Başkan Pekmezci’den Bayburtspor’a..
    11. Bursa'daki orman yangını kısmen..
    12. TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı..
    13. Operasyon an meselesi! Suriye hava..
    14. Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha
    15. Sınır dışı edilecek düzensiz..
    16. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ildeki..
    17. Sivrisinek ısırıkları için ev yapımı..
    18. Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın..
    19. Uluslararası Af Örgütünden,..
    20. Victor Ruiz, Beşiktaş için İstanbul'a..
    21. İkiye bölünen ABD’li demokratlar,..
    22. Zonguldak’ta fındık fabrikasında..
    23. Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı..
    24. Göksu'dan Cumhuriyet'in haberine tepki
    25. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    26. Bitlis'in düşman işgalinden..
    27. Husumetlileri ile barışmak için..
    28. Terör örgütü PKK/PYD tutuştu!..
    29. Başhekim Öztekin, Bozdoğan’a atandı
    30. "Batakhane güzeli" Bodrum kalesi’nde..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!