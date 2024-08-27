ABD'nin yine şeytanlığı tuttu! Türkiye'ye karşı o küstah adımı attılar

İsmet Özçelik, Ortadoğu'da askeri yığınak yapan ABD'nin bölgedeki hedeflerini sorguladı. Özçelik, ABD'nin İran'ı bahane ederek Türkiye'yi hedef aldığına dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'yi kuşatma girişimlerini ve bölgedeki askeri faaliyetlerini ele alan Aydınlık gazetesi yazarı Özçelik, bu yığınağın Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirtti. İsmet Özçelik, şunları kaydetti:

"İsrail, ülkelerin egemenliklerini çiğniyor.

Suikastlar düzenliyor.

Devlet terörü uyguluyor.

ABD tavrı ne?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail’i durdurmak yerine koruyor.

Bölgeye askeri yığınak yapıyor

Doğu Akdeniz, Basra, Umman Denizi, Kızıldeniz…

4 uçak gemisi bölgede…

Onlarca savaş gemisi onlara eşlik ediyor.

ÜSLERE TAKVİYE

Ortadoğu’daki ABD üsleri…

Katar, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Kuveyt, …

Hepsine takviye yapıldı.

Yüzlerce uçak getirildi.

ABD’nin kimseye satmadığı F-22’ler…

Nerelere konuşlandırıldığı açıklanmadı.

ABD gövde gösterisi peşinde.

Psikolojik harekât düzenliyor.

Sadece Amerika mı?

İngiltere, Fransa ve diğer NATO ülkeleri…

Onlar da katkı veriyorlar.

GÜNEY KIBRIS

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi…

Topraklarını ABD, İsrail ve NATO ülkelerine açtı.

Limanlar, havaalanları…

ABD ve NATO’nun karargâhı durumunda.

İsrail hava kuvvetlerinin bir bölümü de orada.

Bunun da bir anlamı olmalı.

SORU

ABD İran’ı bahane ediyor.

İsrail’i korumak için geldiklerini söylüyor.

13 Nisan’da İran’ın İsrail’e yanıtı

Yapılan açıklamalar şöyleydi:

“İran dron ve füzeleri havada vuruldu.

Demir kubbe engelledi.

Bir ikisi de boş araziye düştü.”

Madem İran füzeleri etkisiz kaldı.

O zaman ilk sorumuz şu:

Bu kadar yığınağa, masrafa ne gerek var?

Yoksa 13 Nisan’da gerçek gizlendi mi?

İran 3 hedefini de vurdu mu?

ABD ve İsrail’in telaşı bundan mı?

İKİNCİ SORU

İran savaşı genişletmekten yana değil.

Yapılan açıklamalar özetle şöyle:

“Heniyye suikastı topraklarımızda gerçekleşti.

İsrail egemenliğimizi ihlal etti.

Buna sessiz kalamayız, yanıt vereceğiz.

Savaşın bölgeye yayılmasını istemiyoruz.”

Yapılan yığınak, İran’ın tavrıyla orantılı değil.

İkinci sorumuz da şu:

O zaman Amerika’nın niyeti ne?

Bunca askeri yığınak kim için yapıldı?

İLK HEDEF TÜRKİYE

Lafı hiç uzatmaya gerek yok.

Her şey çok açık.

ABD’nin hedefinde Türkiye de var.

Son dönemdeki gelişmelere kısaca bakalım.

Türkiye-Suriye sınırında koridor açmaya kalktı.

Türkiye izin vermedi.

NATO’yu Karadeniz’e sokmak istedi

Türkiye Montrö’yü önüne koydu.

Kafkaslarda yeni cephe açmaya kalktı.

Türkiye ve bölge ülkeleri engelledi.

Yüzümüze gülse de fırsat kolluyor.

İlk fırsatta bir kaşık suda boğma peşinde.

FAALİYETLERİ

ABD uzun süredir faaliyette…

Türkiye’yi kuşatıyor.

Yunanistan’daki üsleri…

Dedeağaç’a yaptığı yığınak…

Adalar’ı da silahlandırtması…

İstanbul ve Çanakkale Boğazının önünü kesme gayreti.

Yunanistan’la yaptığı askeri işbirliği anlaşması…

Suriye’de Fırat’ın doğusuna yerleşmesi.

Ekonomimiz üzerinde oynadığı oyunlar.

14 Mayıs seçimlerine müdahaleleri…

Türkiye’yi Rusya ve İran’la kapıştırma çabaları…

Hangi birini sayalım.

İKİNCİ HEDEF

Bir başka konu:

“Petro-dolar anlaşması.”

1974’de imzalanmıştı.

Petrol satışının dolarla yapılmasını öngörüyordu.

50 yıllık bir anlaşma, süre bu yıl doldu.

ABD yenilenmesini istiyor.

Ama itirazlar söz konusu.

Başta Suudi Arabistan…İstemiyor.

Üstelik Çin’le Yuan üzerinden anlaşma yaptı.

Amerika çok rahatsız.

Yetmezmiş gibi BRICS’e üye oldu.

Dolar saltanatını yıkacak gelişme.

Bunca askeri yığınağın bir hedefi de bu.

Suudi Arabistan tehdit ediliyor.

Gemilerin konuşlandığı yerler…

ABD’nin niyetini gösteriyor.

Elbette başka hesapları da var.

İzliyoruz."

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