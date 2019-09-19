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ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu

Hizbullah örgütüne destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:49
ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, yaptığı yazılı açıklamada ağustos ayının sonlarında ABD Hazine Bakanlığının yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank'ın "kendisini tasfiye etme talebini" onadıklarını belirtti. 

Bankanın mevcut varlıklarının müşterilerin hakları başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirecek seviyede olduğuna işaret eden Selame, tasfiyeye giden bankanın müşteri ve çalışanlarını mağdur etmeyecek şekilde tüm haklarını koruyacaklarını kaydetti.

Lübnan merkezli Jammal Trust Bank yönetimi bugün, bankanın faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Lübnan yerel bankalarından Jammal Trust Bank ve bağlı kuruluşların, Hizbullah'ı finanse ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "bankanın intihar bombacılarının ailelerine para aktardığı" öne sürülmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC), 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor. 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:49
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