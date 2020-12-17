ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hem hukuki hem de siyasi açıdan yanlış bir adımdır" dedi.
ABD'nin yaptırım kararına dair Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.