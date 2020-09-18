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Aktüel ABD'nin Virginia eyaletinde erken oy kullanmak isteyen seçmen uzun kuyruklar oluşturdu
Aktüel

ABD'nin Virginia eyaletinde erken oy kullanmak isteyen seçmen uzun kuyruklar oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:36:55 -
ABD'nin Virginia eyaletinde erken oy kullanmak isteyen seçmen uzun kuyruklar oluşturdu

WASHINGTON (AA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri için "erken oy" kullanmak isteyen seçmen, Virginia eyaletinde uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD'de 3 Kasım seçimleri için, seçim merkezlerindeki "erken oy verme" işlemleri, Minnesota, Güney Dakota, Vermont, Virginia ve Wyoming eyaletlerinde başladı.

Seçmenler, seçim günü yaşanacak yoğunluktan kaçınmak için şimdiden oylarını kullanmaya başlarken, Virginia'nın Fairfax ve Richmond kentlerindeki seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Amerikan basınının konuştuğu bazı seçmenler, Kovid-19 salgını nedeniyle oy pusulalarını evlerine istediklerini ancak pusulaların gelmesinin gecikmesiyle gelip birebir oy kullanmak istediklerini belirtti.

Bu arada ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle postayla oy kullanılması tartışmaları da devam ediyor. Demokratlar, salgın dolayısıyla her seçmenin evine oy pusulası gönderilmesi gerektiğini savunurken, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler bunun seçim güvenliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle, bu duruma karşı çıkıyor.

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