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Dünya ABD'nin uçak gemisinden bir asker denize düştü
Dünya

ABD'nin uçak gemisinden bir asker denize düştü

ABD'ye ait Roosevelt uçak gemisi ile yürütülen çalışmalarda 1 asker denize düştü. Denize düşen asker için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:07:00 -
ABD'nin uçak gemisinden bir asker denize düştü

ABD'nin "USS Roosevelt" uçak gemisinden bir askerin California kıyılarında denize düştüğü ve bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
ABD Üçüncü Filosundan yapılan açıklamada, "Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Roosevelt (CVN-71) 10 Aralık'ta California kıyılarında muhtemelen denize düşmüş bir denizci için arama kurtarma çalışması yürütüyor." denildi.

Düşen askerle ilgili arama çalışmaları başlatıldı

Geminin gözcülerinin denizde bir insan gördüğünü bildirmesi üzerine gemide yapılan yoklamada bir askerin eksik olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, arama çalışmalarına şişme bot ve helikopterle devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama çalışmalarına, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçak ve 4 geminin de katıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi uzun aradan sonra göreve çıktı

Roosevelt uçak gemisi haziran ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından önce Guam adasında karantinaya alınmış, daha sonra San Diego'ya getirilmişti.

Hafta başında ise geminin uzun bir aradan sonra göreve çıktığı duyurulmuştu.

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