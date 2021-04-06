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Dünya ABD'nin Türkiye hazımsızlığı! Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik skandal yaptırım kararı
Dünya

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı! Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik skandal yaptırım kararı

Türkiye'nin Savunma Sanayi alanında gerçekleştirdiği başarılı atılımlar ABD'yi adeta çılgına çevirdi. Türkiye'nin önünü tıkamak isteyen Biden yönetimi, CAATSA kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:43:00 - 2021-04-06 09:45:47
ABD'nin Türkiye hazımsızlığı! Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik skandal yaptırım kararı

Savunma Sanayi Başkanlığı yine ABD'nin hedefinde... Türkiye, yerli ve milli savunma araçları ile dünyada kendinden söz ettirmeye devam ederken ABD yönetimi bir kez daha, Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı yetkililerine yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD yönetimi, yaptırım kararına gerekçe olarak ise, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Rusya ile kurulan ilişkileri gösterildi.

7 Nisan'da resmiyet kazanacak

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'dan bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada, bildirimin 7 Nisan'da yayınlanacağı belirtildi.

Karara göre, SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz yaptırım listesinde yer aldı.

"Rus ve Türk yetkililer işlem gerçekleştirdi"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi olarak açıkladı.

Geçen yılın aralık ayında Washington yönetimi, SSB Başkanı Demir'e Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.

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Yorumlar

Polat

Artık bu pisliklerden kurtulmaluyiz. Ne yaparlara yapsınlar
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Resat

Bu Kafirlerin zulmunun tepeye çıktığı gün sonlarının başladığı gündür. Nereye saldiracaklarini şaşırdılar.
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