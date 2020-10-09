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Aktüel ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden "Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor" mesajı
Aktüel

ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden "Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:12:19 -
ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden "Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor" mesajı

TRABLUS (AA) - ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Türkiye'nin Libya'daki diyalog sürecini desteklediğini belirtti.

Norland, Libya'daki siyasi duruma ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara'da yürüttüğümüz iyi tartışmalar, Türkiye'nin Libya Siyasi Diyalog Forumu'na verdiği desteği teyit ediyor ve etkili bir ateşkesi güçlendirmeye olan ihtiyacı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Libya diyalog sürecinin desteklenmesi konusunu ele almak üzere düzenlediği diplomatik ziyaretler kapsamında 2 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulunan Norland, daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'de Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmişti.

ABD'li Büyükelçi Norland, bu kapsamında dün de Ankara'yı ziyaret etmişti.

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