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Dünya ABD’nin Teksas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi
Dünya

ABD’nin Teksas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi

ABD’nin Teksas eyaletinde kadınların hamileliklerinin 6’ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 00:01:00 -
ABD’nin Teksas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi

ABD-Teksas'ta kadınların hamileliklerinin 6’ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak yasaya yeşil ışık yakmış oldu.

Yasayla hamileliklerinin 6’ncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanırken, kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor.

Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.

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