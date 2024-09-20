ABD’nin ‘tek tuşla’ terör planı mı? Hepimizin cep telefonu birer bombaya mı dönüşüyor?

Yüksel Aytuğ, İsrail’in çağrı cihazlarıyla yaptığı saldırının, cep telefonlarına karşı duyulan güveni sarstığını yazdı. Aytuğ, bu saldırının ardından insanların kendi cihazlarından bile korkar hale geldiğini belirtti. Elon Musk'ın Tesla araçlarıyla yaptığı "görsel şov" üzerinden teknoloji bağımlılığını eleştiren Aytuğ, bu tür teknolojilerin mutlaka millileştirilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Yüksel Aytuğ'un Sabah gazetesindeki yazısı:

"Katil İsrail, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını uzaktan patlatıp 9 kişiyi öldürerek 2800 kişiyi yaralaması sizi de tedirgin etmedi mi? "Benim de cep telefonumu, bilgisayarımı, modemimi uzaktan bir sinyalle patlatırlar mı?" diye dehşete kapılmadınız mı? Nihayetinde bu teknolojileri elimize tutuşturan, İsrail'in hamisi ABD değil mi?

Daha geçen hafta Tesla otomobillerinin sahibi Elon Musk, fabrikanın önünde dağıtıma gönderilecek yüzlerce elektrikli aracın far ve sinyallerini tek merkezden yönetip, "görsel" şov yapmadı mı? Aslında ne yazıyordu bu gösterinin alt metninde? "Kontrol bende..."

Yoksa hepimiz cebimizde, evimizde, altımızda bombalarla mı yaşıyoruz?

Ve son sözüm: Her türlü teknolojiyi mutlaka "millileştirmek" zorundayız."

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