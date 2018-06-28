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ABD'nin tehdidine net cevap: Artık geri dönüş yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleri konusundaki kararından geri dönüşün söz konusu olmadığını söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:56
ABD'nin tehdidine net cevap: Artık geri dönüş yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg tv kanalına verdiği mülakatta, Rusya'dan S-400 alınması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına yönelik açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE KENDİSİ KARAR VERİR"

Kalın, "Bu konularda karar vermek egemen bir ülke olarak Türkiye’nin tasarrufundadır. Türkiye nereden, hangi savunma sistemini, hangi teknolojiyi alacağına kendisi karar verir." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkilerin iyi olmasından yana olduklarını kaydeden Kalın, Türkiye'nin hiçbir zaman egemenlik haklarını sınırlayacak bir angajman içine girmediğini ve girmeyeceğini vurguladı. Kalın, ABD'nin yaptırım uygulaması halinde buna göre gerekli adımların atılacağını, tepkinin verileceğini belirterek ABD'nin bu tutumunun ikili ilişkilere katkısının olmayacağını, Türkiye'nin kararlılığını değiştirmeyeceğini kaydetti.

"GERİ DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kalın, "Buradan bir geri dönüş söz konusu değil. Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı, önümüzdeki yıl da teslim edilecek. Anlaşma teknoloji transferini içeriyor. Zaten bizim için en önemli konulardan bir tanesi de teknoloji transferinin sağlanmasıydı. Biz bu teknolojiyi sadece hazır alıp kullanmak istemiyoruz, aynı zamanda üretmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İbrahim Kalın, Patriot füzeleri ya da Batı’da üretilmiş benzer sistemlerle ilgili uygun şartlar sağlanırsa, Türkiye'nin bunları da değerlendireceğini ifade etti.

"SİLAH SATIŞININ DONDURULMASI KONUSUNDA OPSİYONSUZ DEĞİLİZ"

ABD senatosunun Türkiye'ye silah satışının durdurulmasına ilişkin tasarıya onay vermesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini kaydeden Kalın, konunun görüşmede yapıcı şekilde ele alındığını bildirdi.

Kalın, "Trump da bu konunun bir mesele olmasını arzu etmediğini söyledi. İşin bir de kongre ayağı var, onu nasıl yönetecekleri ABD’nin kendi iç meselesi. Ama biz, müttefiklik ruhuna aykırı bu adımın atılmamasını arzu ederiz. Ama bu adımı atmaları halinde de Türkiye opsiyonsuz değildir." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR MADDE YOK"

NATO sözleşmesinde, "NATO dışında bir savunma sistemi alırsanız üyeliğiniz sona erer" gibi bir maddenin olmadığını kaydeden Kalın, bu tür yorumları yapanların Türkiye’nin, Suriye’de PYD ile ABD’nin ilişkisi konusunda ve diğer alanlarda dile getirdiği eleştirileri hazmedemeyen çevreler olduğunu söyledi.

Kalın, "Türkiye NATO’dan çıksın, çıkmalı, artık güvenilir bir NATO üyesi değil diyenler artık açıkçası eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar." dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 18:56
  1. S-400
  2. Rusya
  3. İbrahim Kalın
  4. Türkiye
  5. ABD
  6. Donald Trump
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. NATO

YORUM YAZ

  • HalitHalit8 sa önce
    Helal olsun
  • muratmurat9 sa önce
    zaten teknoloji transferi yapmadan alıyorsak hiç bir önemi yok.isterse %80 indirimle versin isterse 1000 tane S400 alalım. bizim üretmeye ihtiyacımız var.sahip olmaya değil.
  • erolerol9 sa önce
    suriyenin elindeki s-200 ler gecenlerde israilin kullanmaya basladigi f-35 lein birisini patlatamasada, hasar verip, geri dönmüsdü.ertesi gün ucagimiz kusa carpti yalani söylediler, ayrinti detaylar icin youtubede aciklayacagi videolar var.... anlayacaginiz s-200 ler bile bu ucaklari bulup füze gönderebildgi icin, bu y¨zden Türkiyenin güclü hava savunmasini istemiyorlar.
  • Ömer halis Ömer halis 9 sa önce
    YAHU ZATEN BİZİM TÜRKİYEMİZİN NATO DENEN HAÇLI BİRLİĞİNDE OLMASIABES VEYANLIŞ KEŞKE BİR AN ÖNCE ŞU HAÇLI BİRLİĞİNDEN ÇIKABİLSEK İŞTE OZAMAN TAM BAĞIMSIZ ÖZGÜR VE ZİNCİRLERİNDEN KURTULMUŞ TÜRKİYEOLACAĞIZ BİR AN ÖNCE ÇIKSAK ÇOK İYİ OLACAK
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