  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’nin Suriye temsilcisi Jeffrey görevi bıraktı
Dünya

ABD’nin Suriye temsilcisi Jeffrey görevi bıraktı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Başkan Trump’ın seçimlerdeki yenilgisini resmiyet kazanmasını beklemeden görevini bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:53:00 -
ABD’nin Suriye temsilcisi Jeffrey görevi bıraktı

Avrupalı ​​meslektaşları, Arap yetkililer ve Suriyeli muhalif isimlerle temasa geçerek görevinin sona erdiğini bildiren Jeffrey ayrıca ABD’nin yürüttüğü Suriye politikasının başkanlığı Joe Biden kazandığı taktirde de süreceğini ifade etti. Jeffrey 2018’in ortalarında göreve geldiğinden beri toplantılarının çoğunda yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi ve Uluslararası Koalisyon Washington Temsilcisi Joel Rayburn’un görevi devralması bekleniyor. Avrupalı ​​yetkililerle yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD’nin Suriye politikasının seçimleri kim kazanırsa kazansın “devam edeceğini” söyleyen Jeffrey, “Ne askeri varlığımızda, ne yaptırım politikamızda, ne de İran’ın Suriye’yi terk etmesi talebimizde ister Biden ister Trump yönetiminde bir değişiklik öngörmüyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük b..
Gerçek niyetleri ortaya çıktı... Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı!
Gündem

Gerçek niyetleri ortaya çıktı... Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı!

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle TPAO’nun iki yöneticisine uygulanan yaptırımların süresinin dolmasına az bir..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay