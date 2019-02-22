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ABD'nin Suriye planını açıkladı: Ellerinde gizli bir ajanda var

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilmeyecekler. Gizli bir ajandaları var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor’ dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 22:04
ABD'nin Suriye planını açıkladı: Ellerinde gizli bir ajanda var

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ‘ABD Suriye'den çekilmeyecek. Gizli bir ajandası var ve bunu Türkiye ile paylaşmıyor’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin gizli bir ajandası var

Aydınlık'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği güvenli bölgenin PKK mensuplarını koruduğu için kabul edilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Caşın, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini ve gizli bir ajandası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna güvenli bölge harekatı yapacağını aktaran Prof. Dr. Caşın, demokratik ve güçlü bir Suriye için orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğinin altını çizdi.

"Biz bunu istemiyoruz"

Güvenli bölgenin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge formülünün en kısa zamanda uygulamaya başlanacağını ve Suriyeli mültecilerin dönüşündeki en pratik yolun bu olduğunu vurguladı. Trump'ın istediği güvenli bölgeyi kabul edersek YPG/PKK'lı teröristler Amerikalı askerler tarafından korunmuş olacak, biz bunu istemiyoruz."

"Türkiye PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. Eğer biz bu tuzağa düşersek, ABD'nin istediği tampon bölgeyi kabul edersek bölgede PKK istediği gibi at oynatacak. Buradaki 30 bin TIR'lık silahlar ne olacak, toparlanmaları gerekiyor. ABD askerleri çekildikten sonra bölgede kim olacak, bu mesele de çok önemli" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:04
  1. Aydın
  2. ABD
  3. Suriye

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