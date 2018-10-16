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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'de Suriyeli muhaliflerle görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'deki ziyareti kapsamında Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yetkilileriyle bir araya geldi.

16 Ekim 2018 Salı 18:22
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'de Suriyeli muhaliflerle görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'deki ziyareti kapsamında Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yetkilileriyle görüştü.

Jeffrey, Türkiye'deki temasları çerçevesinde Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek için Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi. SMDK'den yapılan açıklamada, Jeffrey'nin ziyaretinde Soçi mutabakatı, sivillerin korunması ve siyasi çözüm konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, SMDK Başkan Abdurrahman Mustafa, Jeffrey ile yaptıkları görüşmede Soçi mutabakatının uygulanmasını ele aldıklarını belirterek, "Soçi mutabakatı çok olumlu bir adımdı. Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Katar ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek

Mustafa, uluslararası toplumdan Soçi mutabakatına daha fazla destek beklediklerini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında sürdürülen siyasi çözüme destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Jeffrey, Türkiye'deki temaslarının ardından Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 17 Ağustos'ta başladığı yeni görevindeki ilk yurt dışı turunda 1-4 Eylül tarihlerinde İsrail, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:22
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