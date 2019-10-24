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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den küstah 'savaş suçu' sözleri

'Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet' başlıklı oturumda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı'nda etkin rol oynayan SMO için "Suriye'de savaş suçu olabilecek vakalar gördük" ifadeleriyle skandal sözlere imza attı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:38
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den küstah 'savaş suçu' sözleri

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'ndaki "Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet: Amerikan Dış Politikası ve Liderliği Nasıl Toparlanacak?" başlıklı oturumda Kongre üyeleri, Jeffrey'yi Başkan Trump'ın Suriye politikaları nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlarda, her iki parti üyeleri arasında Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının yanlış olduğu noktasında görüş birliği bulunduğu gözlendi.

"Tarihimizin en can sıkıcı zamanlarından biri"

Kongre üyeleri, Türkiye'ye operasyon için "yeşil ışık" yakıldığı, ABD'nin bölgedeki ağırlığını yitirdiği ve "meydanı Rusya, İran ve Suriye hükümetine bıraktığı" yönünde değerlendirmelerde bulundu. Temsilciler Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, oturumun açılış konuşmasında, ABD'nin Kürtler'i terk ettiği eleştirisini dile getirerek şöyle konuştu: ABD nasıl bu kadar mantıksız, utanç verici, değerlerimize ters düşen bir şey yapabilir? Şimdi biz diğer ortaklarımıza ne diyeceğiz? Trump Amerika'nın düşmanlarına hediye verdi.

Bu, tarihimizin en can sıkıcı zamanlarından biri, ABD için büyük bir yenilgi, ABD'nin dünya genelindeki liderliği zarar gördü.

Jeffrey söz aldı

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre açılış konuşmalarının ardından Jeffrey söz aldı. Jeffrey, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'den kaynaklı meşru güvenlik endişeleriyle ABD'nin IŞİD'le alakalı meşru güvenlik endişeleri arasında denge kurmaya çalışan bir politika izlediklerini, Ağustos ayında bir mutabakata varıldığını ve Türkiye'nin sınırlarında omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin varlığından endişe etmelerine gerek olmayacak şekilde güvenliği sağladıklarını düşündüklerini söyledi.

"Suriye'nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket"

Ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna girmesini engellemede başarılı olamadıklarını ifade eden Jeffrey, "Türkiye, tavsiyelerimize ve çok güçlü uyarılarımıza karşın akıl dışı davrandı" dedi. Jeffrey, Türkiye'nin askeri müdahalesini "Suriye'nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket" olarak niteledi.

Skandal 'savaş suçu' sözleri

Jeffrey bir soru üzerine, Türkiye'nin operasyonu sırasında etnik temizliğe yönelik yaygın bir delile rastlamadıklarını ancak savaş suçu kapsamına girebilecek bazı olaylar gözlediklerini söyledi. "Birçok kişi kaçtı çünkü Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden çok endişelilerdi, bizim gibi. Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük" diyen Jeffrey, Amerikalı yetkililerin bu konudaki bilgi ve raporları incelediğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:38
  1. James Jeffrey
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst21 sa önce
    UNUTMAYIN;YENİLEN GÜREŞÇİ GÜREŞE DOYMAZ:!!!!!!BAHANELER ve yakınmalar bitmez.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 21 sa önce
    Hadi Oradan Yalancı Şerefsiz. PKK, Kūrtleri Değil Sizi Temsil Ediyor. Sizin Orta Doğuyu, Karıştırmak İçin Kullandığınız Maşanız. Ayrıca Savaş Suçlusu Sizsiniz. Elinizde Milyonlarca Masumun Kanı Var. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • Alparslan 1071Alparslan 107121 sa önce
    Koçum cefry, asıl en büyük felaket ne biliyormusun canım!!siyonist ağababalarınızın ve sizlerin ortadoğuda hatta yeryüzünde olmanız. İnsanlık için en büyük felaket sizlersiniz. Savaş suçu arıyorsan Afganistana, vietnama, ıraka, suriyeye,libyaya, filistine, yemene git. Guantanamoya git!!! Allah (C.C.) sizleri ıslah eylesin, olmaz iseniz kahreylesin!!!Amin!!!!!
  • ŞüpeciŞüpeci21 sa önce
    Savaş suçu iyi bilirsin kowboyIraktaki afgandaki ruandadaki vietnamdaki yediğin haltlardır
  • DağvetciDağvetci22 sa önce
    Aşşağılık cefriiiy seni köpek soyu önce israilin ve abd nin işlediği savaş suçlarının hesabını siz verebilirseniz bizim suriyede veremeyecek hesabımız yok. seni or.... çocuğu cefriiy
  • YORUM YORUM 22 sa önce
    Oğlum sen burayı Irak mı sandın.Bizde hiç vatanını milletini Liderini 5 dolara satacak namertlik varmı.Halep ordaysa arşın burda.
  • GerçekGerçek22 sa önce
    Ülkende kaç tane kızılderili var saysana bana at hırsızı.
  • abdulabdul22 sa önce
    haydut abd dunyayi medya ve yalan bilgi/algi ile etkileyerek bugune kadar kendisinin ve terorist israilin esi benzeri gorulmemis insanlik suclarindan ceza almadi!! israilin aldigi cezalari da mahkemeleri tanimiyorum deyip SIMDILIK bosa cikardi. simdi de pkk/ypg nin iskencelerini gizleyipÖSO uzerinden Turkiyeye baska bir tuzak pesinde...uyanik ve guclu olacagiz herzaman , dusnan hic uyumuyor
  • fetösavarfetösavar22 sa önce
    valla biz de siz de savaş suçu olabilecek bazı olaylar gördük.. uzun ama vietnamda insanları napalmle yaktınız... nagazakide atomla insanları yine yaktınız. ulan sizden daha kötü bir savaş suçlusu olabilir mi? herkes srebrenitsa diyor ama abd bunun bin katını acımadan hatta kadın va çocuk ayırmadan yaptı. katil mladiç bile kadın va çocukları göstermelik de olsa bıraktı...ulan siz sırp çetniklerden bile beter zalimlersiniz...
  • NurNur23 sa önce
    Savaş suçunun dibiniırakta siz işlediniz vicdansız katiller kadın erkek demediniz tecavüz ettiniz işkence ettiniz öldürdünüz katliam yaptınız bombalar yağdırdınızsizin belânızı en büyük yargı verecek yüce Mevlâ her iki cihanda belanızı misliyle verecek onca kanını döktüğünüz işkence ettiğiniz ırzına geçtiğiniz öksüz yetim bırakıp ölmesine neden olduğunuz kadın erkek çocuk kime ne yaptıysanız hakkı sizde kalmayacak karun gibi firavun gibi sonunuz dahada beter olacak .Aşağılıkyaratıklar şeytanın çocukları cehennem zebanileri insanlığınyüz karaları
  • aliali23 sa önce
    coni senin savaş suçlarını sıralasak dünyadaki kağıt kalem biter.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 23 sa önce
    DÜNYADA SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN GÖRECEKSENİZ ÖNCE SİZ İSRAİL VE DESTEKLEDİĞİNİZ YPG BAKIN BAKALIM ORALARDA NELER YAPTIKLARINA HER ŞEYDEN EVVEL MÜSLÜMAN TÜRK HİÇ BİR ZAMAN NE ŞARTLARDA OLURSA OLSUN GİRDİĞİ TOPRAKLARDA GEÇMİŞTEDE BU GÜNDE GELECEKTEDE OLSUN HİÇ BİR SİVİLİN CANINA NAMUSUNA MALINA NE OLRUSA OLSUN İHANET ETMEZ DOKUNMAZ SAVAŞ ALANINDA DAHİ OLSA HİÇ BİR ŞEKİLDE EZİYET ETMEZ İŞKENCE ETMEZ HAKARET ETMEZ DİNİNİ EMRİ GEREĞİ HARAKET EDER ÇÜNKÜ SAVAŞ BİLE OLSA ALLAHCC KORKAR SAKINIR UTANIR SORUMLULULĞU YARADANA KARŞIDIR BİZLER BÖYLA TETİŞTİK BİZLERİ KENDİ YERİNİZE KOYMAYINIZ BİZLER MÜSLÜMAN TÜRKLERİZ.
  • mahoagamahoaga23 sa önce
    Sahada rezil olarak yenildiği güreşçiye BELALTI SALVOLARI bunlar. Tipik kalleş taktikleri.
  • doğrucu davutdoğrucu davut23 sa önce
    savaş suçu arıyorsan afganistan`a ırak`a daha öncesi vietnam`a bakacaksın değneksiz köyün çobanı
  • fatifati23 sa önce
    acilen abd nin öldürdüğü 10 milyon müslümanı ve dünyada yaptığı katliamları zulümları işkenceleri yağmaları kurduğu terör örgütlerini acilen basınmız bir hafta islesin dünyaya sunsun ki abd bize atığı iftiralara cevap olsun kısasa kısas yapalım ayrıyeten bunlar sonunda bize saldıracaklar şimdiden önlemimizi alalım

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