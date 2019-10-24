ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den küstah 'savaş suçu' sözleri

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu'ndaki "Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet: Amerikan Dış Politikası ve Liderliği Nasıl Toparlanacak?" başlıklı oturumda Kongre üyeleri, Jeffrey'yi Başkan Trump'ın Suriye politikaları nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlarda, her iki parti üyeleri arasında Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının yanlış olduğu noktasında görüş birliği bulunduğu gözlendi.

"Tarihimizin en can sıkıcı zamanlarından biri"

Kongre üyeleri, Türkiye'ye operasyon için "yeşil ışık" yakıldığı, ABD'nin bölgedeki ağırlığını yitirdiği ve "meydanı Rusya, İran ve Suriye hükümetine bıraktığı" yönünde değerlendirmelerde bulundu. Temsilciler Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, oturumun açılış konuşmasında, ABD'nin Kürtler'i terk ettiği eleştirisini dile getirerek şöyle konuştu: ABD nasıl bu kadar mantıksız, utanç verici, değerlerimize ters düşen bir şey yapabilir? Şimdi biz diğer ortaklarımıza ne diyeceğiz? Trump Amerika'nın düşmanlarına hediye verdi.

Bu, tarihimizin en can sıkıcı zamanlarından biri, ABD için büyük bir yenilgi, ABD'nin dünya genelindeki liderliği zarar gördü.

Jeffrey söz aldı

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre açılış konuşmalarının ardından Jeffrey söz aldı. Jeffrey, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'den kaynaklı meşru güvenlik endişeleriyle ABD'nin IŞİD'le alakalı meşru güvenlik endişeleri arasında denge kurmaya çalışan bir politika izlediklerini, Ağustos ayında bir mutabakata varıldığını ve Türkiye'nin sınırlarında omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin varlığından endişe etmelerine gerek olmayacak şekilde güvenliği sağladıklarını düşündüklerini söyledi.

"Suriye'nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket"

Ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna girmesini engellemede başarılı olamadıklarını ifade eden Jeffrey, "Türkiye, tavsiyelerimize ve çok güçlü uyarılarımıza karşın akıl dışı davrandı" dedi. Jeffrey, Türkiye'nin askeri müdahalesini "Suriye'nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket" olarak niteledi.

Skandal 'savaş suçu' sözleri

Jeffrey bir soru üzerine, Türkiye'nin operasyonu sırasında etnik temizliğe yönelik yaygın bir delile rastlamadıklarını ancak savaş suçu kapsamına girebilecek bazı olaylar gözlediklerini söyledi. "Birçok kişi kaçtı çünkü Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden çok endişelilerdi, bizim gibi. Savaş suçu olarak değerlendirdiğimiz bazı olaylar gördük" diyen Jeffrey, Amerikalı yetkililerin bu konudaki bilgi ve raporları incelediğini vurguladı.