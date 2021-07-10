ABD’nin suç merkezi Bagram Cezaevi’nde neler yaşanıyor?

ABD güçlerinin geçtiğimiz günlerde terk ettiği Afganistan'daki en büyük hava merkezi Bagram Üssü, aynı zamanda oldukça kötü bir şöhrete sahip olan Bagram Cezaevi'ne de ev sahipliği yapıyordu.

ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşmanın ardından başladığı çekilme sürecinin en önemli anlarından biri de Bagram Üssü'nün terk edilmesiydi.

Ülkedeki en büyük Amerikan üssü olan Bagram'daki cezaevi, ağır insan hakları ihlalleri ve işkencelerle anılıyordu.

Bagram Cezaevi, Guantanamo ve Ebu Gureyb gibi, ABD'nin dünyada Müslüman esirlere yönelik insanlık dışı muamelelerinin bir parçasıydı.

"Kim hayal edebilirdi ki?"

Bagram'da tutulan isimlerden biri de, eski Guantanamo mahkumlarından Moazzam Begg.

Şimdilerde insan hakları ihlallerine ve Müslümanlara yönelik ihlallere karşı bir kuruluş olan CAGE'in başında bulunan Moazzam Begg, sosyal medyada Bagram'ın kapatılmasıyla ilgili yorumlarda bulundu.

"Bagram'ın kapanacağını kim hayal edebilirdi?" ifadesini kullanan Begg, 11 ay boyunca Bagram'da tutulduğunu; CIA, FBI ve MI5 gibi istihbarat kurumlarının işkencelerine maruz kaldığını söyledi.

Begg cezaevinde yaşadığı bazı olayları şöyle aktardı:

- Yataksız bir şekilde yerde uyumak

- Mahkumların asla açık havaya çıkarılmaması

- Zincire vurulmuş ve çıplak şekilde herkesin önünde duş almak

- Mahkumların işkenceyle öldürülmesi

- Mahkumların, ailelerine işkence edildiğine dair şantaja tabi tutulmak

- Kuran'a ve İslam dinine hakaret edilmesi

Kaynak: Mepa News