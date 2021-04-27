ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması sonrası Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir kırılma yaşandı. Skandal ifadenin ardındaki 'niyetin' ne olduğu tartışılırken, Türkiye'nin atacağı adımlarda konuşulmaya başlandı.

Ülke TV'de Ülke'de Bugün programında gazeteci M.Mustafa Yıldz'ın sorularını yanıtlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Havuç sopa taktiğiyle ABD bir yere varamaz." diyerek, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki duruşunun net olduğunu ifade etti.

Caşın, "NATO'da sayın Çavuşoğlu söyledi... Bu mesele kapanmıştır" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye karşı tavrını değerlendiren Caşın, "Bunun cevabını yine savunma bakanımız, Sayın Akar verdi. 'Eğer başka bir niyet yoksa neden füzeden korkuyorsunuz?' Yani taarruzi bir niyetiniz yoksa... Ben şüpheliyim yani, bu kadar Türkiye'ye karşı 40 bin tırla PKK'yı silahlandıran ve Yunan Büyükelçisini cesaretlendirip iki devlet arasındaki ilişkileri bozan ABD..." açıklamasında bulundu.

ABD'nin korkusu

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD Başkanı Biden'ın skandal açıklamasının ardından Türkiye'nin atacağı iki adımın olduğunu vurgulayarak, "İncirliği ve Malatya radarını kapatırız diye korkuyorlar. Bunu gereğince Türkiye düşünecek, yüce meclis buna karar verecek. ABD'nin yaptığı yanına kar kalmayacak." dedi.

Ermeni lobileri toprak talebinde bulunacak

"Daha kötü bir hadise var" diyen Caşın, "Şimdi ABD'de bu ermeni lobileri bundan cesaret almak suretiyle 2T, 3T dediğimiz, tanıma, tazminat ve toprak talebinde bulunacaklar. Ne demek? Şöyle söyleyeyim... Hangi vatan evladı. Buna HDP'de dahil... Soruyorum... Samsun'dan Adana'ya kadar Doğu Anadolu toprağını Ermenilere verir. Onun için mi çarpıştık? Onun için mi biz şehit verdik? Onun için mi Kurtuluş Savaşı verdik? Onun için mi Nuri Paşa Bakü'ye çıktı." değerlendirmesin bulundu.

"Paşinyan'ın istifa etmesi hemen bunun akabinde geldi..."

"Ve burada bir art niyet daha olduğu dün ortaya çıktı" diyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Paşinyan'ın istifa etmesi hemen bunun akabinde geldi, yani burada Ermenistan'a da kırmızı ışık yakılıyor." ifadelerini kullandı.

Caşın, "Cumhurbaşkanım, "30 senedir Minsk'i çözmediniz. Biz özdük" diyor. Kim? Azerbaycan, Türkiye ve Putin. Bu da çok önemli, dikkat edin dün Rus patriğinden açıklama geldi. Bu da çok manidardır. "Osmanlı devletinde hristiyanlara karşı bir baskı olmamıştır." dedi.

Joe Biden Yunan militanı

Joe Biden tarih fakiri bir adam olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Rahmetli Ecevit'in dediği gibi Yunan militanı..." açıklamasında bulundu.

Türk askeri aman diyene silah çekmez

Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle alçak bir kurşunla vurulacak kadar basit bir devlet olmadığını vurgulayan Caşın, "Ne diyor Mehmet Akif, "Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın" Biz Çanakkale'de yedi düveli mağlup etmiş asil, büyük bir devletin evlatlarıyız. Ve atamızla da iftihar ediyoruz. Türk askeri merttir, Türk askeri cesurdur. Ve dini imanın gereği aman diyene silah çakmaz!" dedi

"O çocuklar bugün uçak yapıyor"

"Türk milletinin kalbi yaralanmıştır ancak asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Ve sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde bu millet her türlü mücadeleye hazır" diyen Caşın, "Diplomasi, siyasi ve askeri, teknolojik olarak... Yani "Bizim Çocuklar" diyip ihtilal yaptıranlar değil... O çocuklar bugün uçak yapıyor, füze yapıyor. Dünyanın en iyi insansız deniz aracını yapıyorlar ve yaptıkları silah sistemleri ile dünya harp tarihini değiştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "74'te de bize Fantom (Phantom) vermediler, sonra Sovyetler Afganistan'a girip İran'da devrim olunca gel dediler vereceğiz, biz 60 senedir Fantomları kullanıyoruz." dedi.

ABD tarihi bir hata yaptı

Caşın, "O teyyarelerin subayı olarak şunu söylüyorum," diyerek, ABD'nin yaptığı bu tarihi hata yaptığını bu olayın tarihte bir yüz karası olduğunu, Amerika çok ciddi bir partnerini kaybettiğini ve bundan geri dönüşün olmayacağını ifade etti.