ABD'nin savaş uçağı kararına Türkiye'den ilk tepki: Biz bunu olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu Sarıyer’de bulunan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde buluştu. İki bakan, görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Moldova ile ilişkilerinin son derece olumlu bir şekilde devam ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 857 milyon dolara ulaştığını ve hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. ABD’den F-16 alımı sürecine yönelik de konuşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden’in F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğu açıklamasını hatırlatarak, kongredeki ilgili yasanın bir an önce onaylanması ve sürecin bir önce nihayete ulaşması gerektiğini ifade etti.

“Moldova ile ticaret hacmimiz 857 milyon dolara ulaştı”

Görüşmede ele alınan konular hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye ve Moldova arasındaki bu yakın ilişkiler bölgemizin istikrarı için de son derece faydalıdır. Tabii her ülkede olduğu gibi Moldova'yla da ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine çok önem veriyoruz. Yine ticaretimiz hızlı bir şekilde atılıyor. Geçen sene bir önceki yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 53 artarak 857 milyon dolara ulaştı. Bu artışın bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Ekim ayı itibarı ile 818 milyon dolara ulaştı. Öyle görünüyor ki, 1 milyar dolar hedefimize bu sene ya ulaşacağız ya da çok yaklaşacağız. Önümüzdeki süreçte tabii yeni hedefler koymamız gerekiyor. Serbest ticaret anlaşmasının özellikle hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde atacağımız adımlar, Moldova’nın da bazı talepleri oldu. Ticaretin özellikle daha dengeli olabilmesi için o talepleri de not ettik. İlgili bakanlıklarımızla bunun takibini bu görüşmeden sonra yapacağız. Diğer taraftan Moldova’nın yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım miktarı var. Yeni projeler var. Özellikle yenilenebilir enerji alanında. Son zamanlarda özellikle bu savaşla beraber enerji ve gıda güvenliği dünyanın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla enerji konusunda da iş birliği yapmamız gerekiyor. Görüşmemizde vatandaşlarımızla ilgili bazı konuları da gündeme getirdik. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğümüzü aktardım. Özellikle FETÖ konusunda da beklentilerimizi, dostum Nico’ya bugünkü görüşmemizde aktardım. Biz Türkiye olarak Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir destek veriyoruz” dedi.

“Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğu söylemişti”

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’den F-16 alımına yönelik sürece ilişkin, “F-16 konusunda teknik görüşmelerin yapıcı bir ortamda devam ettiğini, hem Milli Savunma Bakanımız teknik arkadaşımız bizler de birkaç defa açıklamıştık. Diğer taraftan ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Açıklamalarında bunun NATO için de son derece faydalı olduğunu, ittifak için de faydalı olduğunu da vurgulamışlardır. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinde yine Biden F-16 konusunda yönetimin desteğinin tam olduğu söylemişti. Tabii kongrenin de burada rolü önemli. Dolayısıyla kongrenin rolünün de olumlu olması gerekiyor. Bazı açıklamalar oldu ama nihayetinde Ulusal Savunma Yetki yasasında oylamaya sunulacak, nihayetinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Bunun bir an önce nihayete ulaşması, bu yasanın da onaylanması gerekiyor” dedi.

“Rusya ile temaslarımız devam ediyor”

Bakan Çavuşoğlu, Rusya heyetinin bu hafta sonuna doğru Türkiye’ye geleceğini söyleyerek, “Rusya'yla bu süreçte de angajmanımız devam edecek. Bir taraftan tahıl anlaşmasının sorunsuz bir şekilde işleyişi diğer taraftan bazı konularda da Türkiye’nin arabulucuğunun devam etmesi, ikili ilişkiler konusunda da aynı şekilde Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Ayrıca sadece Ukrayna konusunda değil, diğer bölgesel konularda da angajmanımız devam ediyoruz. Malumunuz Suriye konusunda bir üçlü Astana formatımız var. Teknik düzeyde görüşmeler birkaç hafta önce Astana’da yapılmıştı. Henüz Anayasa komisyonunun dokuzuncu toplantısı konusunda bir karar alamadık. Özellikle Rusya'nın Cenevre'ye İsviçre’ye vize sıkıntısını dile getirerek gitmek istemediğini biliyoruz. Ama siyasi sürecin de hızlanması gerekiyor. Bu konuda da Rusya'yla angajmanımız devam ediyor. Libya dahil diğer bölgesel konularda da angajmanımız devam ediyor. Dolayısıyla Rusya'dan Dışişleri Bakanı Yardımcısı bu hafta sonuna doğru ülkemize gelecek” ifadelerini kullandı.