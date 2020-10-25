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Siyaset ABD'nin S-400 rahatsızlığını anlatan eski bakandan gündem olan çıkış: İstanbul'u bombalamayı düşündüler
Siyaset

ABD'nin S-400 rahatsızlığını anlatan eski bakandan gündem olan çıkış: İstanbul'u bombalamayı düşündüler

ABD'nin S-400 hazımsızlığı hakkında konuşan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, 1970'te ABD Meclisi'nde İstanbul'un bombalanmasının gündeme geldiğini hatırlatarak, "ABD'nin S-400'ler konusundaki hassasiyeti, NATO çerçevesinde değil, birgün ABD kendisi askeri müdahalede bulunursa, Türkiye kendisini savunamasın diyedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 08:08:00 -
ABD'nin S-400 rahatsızlığını anlatan eski bakandan gündem olan çıkış: İstanbul'u bombalamayı düşündüler

Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi'nin ABD'yi neden rahatsız ettiğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Eski Sağlık ve Turizm Bakanı ve eski ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı, S-400 savunma sisteminin alınmasına ABD'nin neden bu kadar tepki göstermesinin tek bir gerekçesi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"S-400'leri bize bir saldırı olduğu halde kullanacağız. NATO üyesi olduğumuza göre bize olası bir saldırı, İran'dan ya da Rusya'dan gelir. ABD neden bu kadar endişe ediyor? 'Aslında bunları aldığınız iyi oldu. Düşmanımızı kendi silahıyla vuracaksınız' demesi lazımken, niye endişe ediyor? Demek ki aklında Türkiye'yi bombalamak yatıyor. Peki bu ne zaman konuşuldu? 1970 ortalarında, Türkiye'de afyon üretiminin yasaklanmasını istediler. Süleyman Demirel, 'benim adı afyon olan şehrim var' yapamadığım dediği zaman, ABD Kongresi'nde gayet ciddi olarak İstanbul'un bombalanması tartışıldı. ABD'nin S-400'ler konusundaki hassasiyeti, NATO çerçevesinde değil, birgün ABD kendisi askeri müdahalede bulunursa, Türkiye kendisini savunamasın diyedir. Yani ABD'nin amacı, Türkiye'yi hava savunma sisteminden eksik bırakarak kontrol altında tutmaktır."

Bülent Akarcalı, programın devamında ABD'nin Türkiye'yi vurmasından endişe ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin bizi vurmasından endişe ediyorum. Nasıl vuruyor? Direkt değil tesadüfle.. 1992'de bir NATO tatbikatında bunu yaptı. ABD uçak gemisinden 2 füze ateşlendi. Onlarca denizcimiz öldü. Özür dilendi. Allah göstermesin, Akdeniz'deki bir şehrimizde kaza olarak iki tane füze geldi.. Daha önce bu yapıldığına göre... Bugün TBMM'de 20 yıldır oradaydım, kalkıp da 'Bizim Atina'yı bombalamamız lazım diye bir laf çıktı mı bizim ağzımızdan. ABD nere, Türkiye nere.. Güya bizim ürettiğimiz afyon, ABD gençliğini zehirliyormuş.. ABD'nin kültüründe bu var."

 

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