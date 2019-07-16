ABD'nin S-400 hazımsızlığı: Rus teçhizatı alamazsınız

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alımını değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Michael T. McCaul, Türkiye'nin bu hamlesininin "çok problemli" olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ABD Dış İlişkiler Konseyi üyesi de olan McCaul, Fox News'a yaptığı açıklamalarda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile diğer Türk liderlerle buluştuğunu söyledi ve "Onları Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı gibi uyardım" ifadelerini kullandı.

McCaul ayrıca, "NATO üyesi olup da Rus askeri teçhizatı alamazsınız" dedi.

ABD, Rusya'dan S-400'leri teslim almaya başlayan Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmesine rağmen Ankara yönetimi kararlı duruşundan taviz vermeyerek hava savunma sisteminin sevkiyatı konusunda planlanan takvime göre hareket etmeye devam etti.