ABD’nin PKK dayatmasına Barzani’den yeşil ışık!

Göksel Çağlav Ankara

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonlarda büyük başarılar elde etmesi, Suriye’nin kuzeyinden terör örgütü PKK/YPG’nin temizlenerek güvenli bölgelerin oluşturması ile Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Harekatı ile birçok bölgenin temizlenmesi terör örgütlerinin hamisini rahatsız etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD şemsiyesi altındaki terör örgütü PKK yöneticilerinin Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile görüşerek yeni bir yapılanma içerisine girmesini istedi. Bunun üzerine terör örgütü PKK’dan ve KDP’den ardı ardına açıklamalar yapılmaya başlandı. Terör örgütü PKK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan diğer Kürt örgütleriyle savaşarak başarı kazanmasının mümkün olmadığını belirterek, “Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yönetimleriyle her düzeyde, her türlü konuyu/sorunu görüşüp tartışarak, demokratik siyasi anlayışa dayalı kazandırıcı temelde çözmeye hazırız. Başta KDP, YNK olmak üzere bütün Kürt partileriyle ilişkilerimizi ‘kazan kazan’ anlayışına uygun olarak ele alıp kurmak ve yürütmek istiyoruz” dedi. KDP lideri Mesut Barzani de açıklama yaparak. “Buradan dile getiriyorum, söz konusu toplumsal bileşenleri destekliyor ve onların Kürdistan halkının ayrılmaz bir parçası ve bütün hakları korumakta olduğunu söylüyorum” karşılığını verdi.