ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısında düşüş
ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan haftasında 1 adet azalarak 410’a düştü. Yıllık bazda düşüş 63 kuleye ulaştı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan'da bir önceki haftaya göre 1 azalarak 410'a geriledi.
Perşembe gününü 99,39 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 94,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Gündem
Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!