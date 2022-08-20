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Dünya ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişim göstermedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 09:18:00 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Ağustos haftasında önceki haftaya göre değişmeyerek 601'de kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.

Perşembe gününü 96,59 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 96,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 90,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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