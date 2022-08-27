  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'nin endişelerini anlamalıyız

"Sapık"a sahip çıkan azgın azınlığa efsane cevap! "İmam hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş"

AB'den endişelendiren açıklama: Aşırı derecede...

İsmail Demir'den bomba paylaşım: SİPER 100 km'yi gözüne kestirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, FETÖ'cü siteyi sevindirdi!

Akşener, "Anıtkabir'de niye iman tazeledik dedin?" sorusuna böyle cevap verdi: Çok kafam attı

'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü! İzmirli perişan

Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!

Haluk Bayraktar Batı medyasına konuştu: Rus medyasının iftiralarını görüyoruz

Asbestli olduğu iddia edilen uçak gemisi hakkında flaş karar!
Dünya ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 09:09:00 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 artışla 605'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 195 arttı.

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 93,06 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 92,52 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23