  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 08:54:26 -
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ANKARA (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 241'e yükseldi.

Perşembe gününü 47,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 48,18 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 45,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 44,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi
Gündem

Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı...
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay