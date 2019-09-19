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ABD'nin oyalamasına yönelik Bakan Akar'dan flaş açıklama! "B ve C planlarımız hazır!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyalamaya dönük herhangi bir adımda Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğunu söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:15
ABD'nin oyalamasına yönelik Bakan Akar'dan flaş açıklama! "B ve C planlarımız hazır!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:15
  1. HULUSİ AKAR

YORUM YAZ

  • enesenes6 dk önce
    Bu pkk lılara tırlar dolusu silah verdiler ama nafile Allah izin verirse sonları yakındır.
  • SüleymanSüleyman13 dk önce
    Amerika A.B.D.planlarını geçti Z. Planına ulaştı biz daha burda B.C planlarıyla uğraşıyoruz. Geçsekmi geçmesekmi diye
  • MesutMesut15 dk önce
    C d hatta e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t v y z planlarımız var merak etmeyin laf hepsi ABD otur derse otur kalk derse kalk 7 yıldır hep gerileme var
  • AbdullahAbdullah30 dk önce
    Sanki uygulayacak, istersen Z'ye kadar plan yap, ABD'nin izni olmadan yaprak kıpırdatamazsın.

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