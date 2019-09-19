ABD'nin oyalamasına yönelik Bakan Akar'dan flaş açıklama! "B ve C planlarımız hazır!"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oyalamaya dönük herhangi bir adımda Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğunu söyledi.19 Eylül 2019 Perşembe 20:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır." ifadelerini kullandı.
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