  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü
Dünya

ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü

ABD'nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 11:49:00 -
ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü

CNN'nin haberine göre, polis yetkilileri silahlı saldırıda aralarında şüphelinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırganın önce otoparkta ateş etmeye başladığını, bir kişinin vurularak hastaneye kaldırıldığını ve orada öldüğünü söyledi.

Saldırganın daha sonra ateş etmeye devam ederek bir mağazaya girdiğini ve burada bir kişiyi daha öldürdüğünü aktaran yetkililer, mağazada ölü bulunan üçüncü kişinin ise saldırgan olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Yaralıların da olduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23