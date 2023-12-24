  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!

Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı

MİT'ten nokta operasyon! YPG’nin sözde Ayn El Arab eyalet sorumlusu Bahoz Afrin öldürüldü

Gerilimin adresi: Hint Okyanusu... Kimyasal tanker vuruldu: ABD'den İran iddiası!

Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Yürek yakan sayılar! Katil İsrail 78 gündür Gazze'yi yıkıyor

Uzmanlar konuştu! Altın en ucuza nereden alınır?

Polis merkezinde akılalmaz olay! Dürümden bakın ne çıktı
Dünya ABD'nin NYT gazetesi: Putin aracılar yoluyla 'Ateşkese hazırım'! İddiası, o metin ortalığı karıştırdı! ABD bunu tartışıyor
Dünya

ABD'nin NYT gazetesi: Putin aracılar yoluyla 'Ateşkese hazırım'! İddiası, o metin ortalığı karıştırdı! ABD bunu tartışıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-24 21:22:00 - 2023-12-24 21:24:14
ABD'nin NYT gazetesi: Putin aracılar yoluyla 'Ateşkese hazırım'! İddiası, o metin ortalığı karıştırdı! ABD bunu tartışıyor

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin in kamuoyu önünde Ukrayna daki hedeflerine ilişkin arka planda ateşkes teklifi yaptığını öne sürdü. ABD'den yetkililer ilk olarak 2022 sonbaharında bir ateşkes anlaşması için nabız yokladığı iddialarını öne sürdü.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin kararlı bir imaj çizse de, arka planda ateşkes teklifi yaptığını öne sürdü.

Haberde Putin'in eylülden bu yana, aracılar yoluyla, cephe hattındaki çatışmaları durduracak bir ateşkese açık olduğu yönünde mesajlar yolladığı iddia edildi.

New York Times, Putin'in ateşkes için mesaj gönderdiği iddiasını Kremlin'e yakın iki Rus eski yetkiliye ve Rus liderin elçilerinden gelen mesajları alan Amerikalı ve uluslararası yetkililere dayandırdı.

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, Rusya'nın ilk olarak 2022 sonbaharında bir ateşkes anlaşması için nabız yokladığını öne sürdü. Kaynaklar, Putin'in o dönem Rusya'nın el geçirdiği topraklardan memnun olduğunu ve bu mesajın Washington'a iletildiğini aktardı.

Gazete, Kremlin yönetiminin kamuoyuna savaşa devam mesajı verse de, Ukrayna'da zafer ilan ederek savaşı bitirmek istediğini öne sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen sonbaharda Rus yetkililerle bir araya gelen bir uluslararası yetkili NYT'ye yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde, ateşkes müzakerelerine hazır olduklarını söylüyorlar. Savaş sahasında oldukları yerlerde kalmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

patronlardunyasi'daki haberde, daha önce işgal edilen tüm toprakları geri kazanmayı vadeden Ukrayna yönetiminin böyle bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

BM'den onay: Venezuela'dan Guyana toprakları için tasarlanan plan! Savaş gemisi gidecek!
BM'den onay: Venezuela'dan Guyana toprakları için tasarlanan plan! Savaş gemisi gidecek!

Dünya

BM'den onay: Venezuela'dan Guyana toprakları için tasarlanan plan! Savaş gemisi gidecek!

İsrail ordu radyosundan: İsrail'de siren sesleri duyuldu!
İsrail ordu radyosundan: İsrail'de siren sesleri duyuldu!

Dünya

İsrail ordu radyosundan: İsrail'de siren sesleri duyuldu!

Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27- 24 savaş uçağı vuruldu!
Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27- 24 savaş uçağı vuruldu!

Dünya

Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27- 24 savaş uçağı vuruldu!

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı
Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Gündem

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Çin'den Türkiye'ye yatırım devam edecek! Bakan Kacır'dan Çin ziyareti: Elektrikli otomotiv firmaları davet ettik!
Çin'den Türkiye'ye yatırım devam edecek! Bakan Kacır'dan Çin ziyareti: Elektrikli otomotiv firmaları davet ettik!

Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye yatırım devam edecek! Bakan Kacır'dan Çin ziyareti: Elektrikli otomotiv firmaları davet ettik!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23