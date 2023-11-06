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Dünya ABD'nin nükleer denizaltısı bölgede!
Dünya

ABD'nin nükleer denizaltısı bölgede!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 09:38:00 -
ABD'nin nükleer denizaltısı bölgede!

ABD Merkez Komutanlığı, Ohio sınıfı bir denizaltının Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni kapsayan sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı, Ohio sınıfı bir denizaltının Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni kapsayan sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı.

ABD, savaşın başlamasından bu yana şimdiye kadar USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower adlı iki uçak gemisini bölgeye gönderdi.

Haaretz gazetesi bu gelişmeyi 'ABD, bölgesel gerginliklerin ortasında Ortadoğu'ya nükleer denizaltı konuşlandırdı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Ordunun bu yönde açıklamaları nadiren yaptığına dikkat çeken CNN International nükleer denizaltını bölgeye ulaştığına dair resmi açıklama için 'İran'a ve onun bölgedeki vekillerine yönelik açık bir caydırıcılık mesajı' yorumunda bulundu.

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Yorumlar

Abdulah

En az 5 tane daha gelmiştir söylemeyorlar. İsrail'e saldırı olursa orta doğuda canlı bırakmayacak ABD ve onu durdurabilecek güç yok dünyada.

Gültekin

ABD, ÇOK ÇİRKİN YÜZLÜ DEVLET ÇÜNKÜ BARIŞ İÇİN HİÇ BİR CABASI YOK, TAM AKSİNE SAVAŞ ÇIĞIRTGANLIĞI YAPARAK BÖLGEYİ ATEŞE VEREBİLECEK NE KADAR TAHRİK EDİCİ UNSURLAR VARSA HEPSİNİ YAPMASI VE SAVAŞ RİSKİNİ ARTIRMASI HİÇ BİR DEVLET ANLAYIŞINA UYMUYOR VE HİÇ YAKIŞMIYOR, DEVLETLER SAVAİI DEĞİL BARIŞI TEŞVİK ETMELİDİR, AKSİ HALDE DEVLET OLMA ÖZELLİKLERİ KALMAZ VE TAM ADAM ÖLDÜREN KATİL SINIFINA DAHİL OLURLAR.
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