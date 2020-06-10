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Aktüel

ABD'nin New York eyaletinde polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:11:03 -
ABD'nin New York eyaletinde polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı

ANKARA (AA) - ABD'nin New York eyaletinde kolluk görevlilerinin disiplin kayıtlarını gizli tutan yasa yürürlükten kaldırıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine tüm ülkeyi sarsan gösterilerin ardından New York eyalet meclisi, Bölüm 50-a olarak bilinen yasayı feshetti.

Yasanın kaldırılmasıyla eyalette polis memurlarına yönelik şikayetler, disiplin süreçlerine ilişkin nihai düzenlemeler ve belgeler yıllar sonra ilk kez kamuya açılacak.

New York eyalet meclisinde ayrıca eyalet polisinin vücut kameraları takmalarını şart koşan, memurların gözaltındaki kişilerin sağlığına özen göstermelerini temin edecek yasa tasarıları da kabul edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yasa değişikliklerini desteklediğini ve iptalleri onaylacağını açıklamıştı.

New York eyaleti, polisin gözaltı sırasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklama kararı almış, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio de kentte polis departmanının 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

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