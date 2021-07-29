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Dünya ABD'nin New York eyaletinde aşı zorunluluğu getirildi
Dünya

ABD'nin New York eyaletinde aşı zorunluluğu getirildi

ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül’e kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:04:00 - 2021-07-29 09:08:30
ABD'nin New York eyaletinde aşı zorunluluğu getirildi

ABD'nin New York eyaleti, çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki yaklaşık 250 bin çalışana, Kovid-19 vakalarında görülen artışları önlemek için aşı veya haftalık test zorunluluğunu getirmeye mecbur olduklarını belirtti.

Cuomo, devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarının ise aşı olma dışında başka seçeneği bulunmadığını kaydederek, öte yandan özel sektördeki işverenlere çalışanlarını ve de müşterilerini aşılamaya teşvik etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, şehirdeki öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurmuştu.

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