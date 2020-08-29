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Aktüel ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgası etkisini kaybediyor
Aktüel

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgası etkisini kaybediyor

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi - Eyaletin bazı bölgelerine haftalarca elektrik verilemeyecek - ABD Başkanı Donald Trump bugün bölgeyi ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:20:15 -
ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgası etkisini kaybediyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgası etkisini kaybederken, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Ülkenin güney kıyılarını ve özellikle Louisiana eyaletini etkileyen Laura kasırgasının gücünü kaybettiği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan güncel verilere göre kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıkarken, arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Kasırganın bıraktığı yıkımın ardından birçok kentte yetkili birimler temizlik çalışmalarına başladı.

Enerji nakil hatlarındaki büyük hasar sebebiyle bazı bölgelere haftalarca elektrik verilemeyeceği açıklanırken, yerel yöneticiler elektrik hizmetinin sağlanabilmesi için en hızlı şekilde çalıştıklarını belirtti.

- Trump ziyaret edecek

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletinde kasırgadan zarar gören Lake Charles kentine kısa bir ziyaret gerçekleştirecek.

Trump'ın günlük programına göre ABD Başkanı Lake Charles'ta kasırgadan zarar gören bazı kişilerle de bir araya gelecek ve bölgede incelemelerde bulunacak. Trump daha sonra Teksas eyaletini de ziyaret edecek.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran Laura, büyük hasara neden olmuştu.


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