ABD'nin kirli oyunu! Müslüman şehrine Ermenileri yerleştirdiler

Suriye’yi Müslümanlardan arındırma politikasını ABD Fırat’ın doğusunda PKK/PYD eliyle yaparken, Fırat’ın batısında Rusya ve Esed, Haleb’e Ermenileri yerleştirmeye başladı.

Milat'ın haberine göre, Suriye’de etnik temizliğe Ermeniler de bulaştırıldı. Esed rejimi Halep’te PKK mahallesi, Şii mahallesinden sonra Lübnan ve Ermenistan’dan getirdiği Ermenileri Haleb’e yerleştiriyor.

Ermeni Başbakan Vekili Nikol Pashinyan, Haleb’e gönderdikleri Ermeniler için 2019 bütçesinden kaynak ayırdı.

İslam dünyasının kültür başkentlerinden biri olan Haleb’i gerçek sahiplerine bırakmak istemeyen Esed rejimi, Ermenistan ve Lübnan’dan Ermenileri getirerek şehre yerleştiriyor. Ermenilerin özellikle 360 hektar büyüklükteki eski kent bölgesine yerleştiriliyor. Halep’in tamamında savaştan önce 4 milyon insan yaşarken Eski Kent bölgesinde bulunan 16 bin konutta 110 bin insan yaşıyordu. İç savaş sürecinde Halep’in tamamına yakını boşaltıldı. Tapu dairesi ve nüfus müdürlükleri bombalanarak kayıtlar yok edildi.

Ermenistan bütçesinden geçti

PKK terör örgütüne el altından destek olan Ermenistan, Halep’e göç eden Ermenileri teşvik etmek için devlet bütçesine ödenek koydu. Suriye’deki Ermenilere bütçede öngörülen şekilde yardım sağlayacaklarını belirten Başbakan Vekili Nikol Pashinyan, amaçlarının Suriye’de Ermeni topluluğuna yardım etmek olduğunu, yardımlarını barışçıl olarak sürdürdüklerini söyledi. Ermenilere desteklerinin Rusya ve Esed Rejimi ile koordineli olarak yürüttüklerini belirten Paşinyan, Halep’te Ermenilerin yaşayabilecekleri ortam oluşturmak için katkıda bulunduklarını savundu. Paşinyan, Uluslararası kamuoyunun Haleb’e Ermenilerin yerleştirilmesi ve bunlara yardım edilmesi konusunda anlayış gösterdiğini vurguladı.

Kandil’e de yardım yapıyorlar

Ermenistan resmi olmasa bile Suriye iç savaşına PKK terör örgütü üzerinden müdahil oluyor. Kandil’e Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı operasyonların ardından Ermenistan’daki terör yuvalarının sayısı artmaya başladı. Ermenistan Sevan gölü bölgesindeki Vardenes kampına Kandil’den kaçan yüzlerce teröristi yerleştirdi. Ermenistan, PKK'lı militanlar için barınma, tedavi ve istihbarat ağı sağlıyor, bu kamplar terör örgütünün Karadeniz’e sızması ile Türkiye’ye karşı eylemleri için karargah olarak kullanılıyor.