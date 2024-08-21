ABD’nin kimseye satmadığı savaş uçağı F-22 Raptor’dan yeni gelişme! F-22 5. nesil olacak…

ABD Hava Kuvvetleri’nin Lockheed Martin F-22 Raptor’ı bugün hizmette olan en iyi hava üstünlüğü savaşçısı olmaya devam ediyor, ancak Pentagon bu beşinci nesil gizli savaşçının yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Armtec Countermeasures’a 11,7 milyon dolarlık sabit fiyatlı bir sözleşme verdi, bu sözleşme kapsamında savunma yüklenicisi Raptor için RR-196 karşı önlem fişeklerini sağlayacak.

PROJE 2027’YE KADAR TAMAMLANACAK

Army Recognition haberine göre bu sözleşme darbeli kartuş programıyla ilgilidir ve F-22 uçakları tarafından muharebe ve eğitim amaçlı kullanılır. Çalışma Kuzey Carolina, Lillington’da gerçekleştirilecek ve 30 Eylül 2027’ye kadar tamamlanması bekleniyor. Bu sözleşme tek kaynaklı bir satın almaydı. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) Cuma günü, 2024 mali yılı mühimmatları için toplam 11.700.000 $ tutarında fonların, ihale sırasında taahhüt edildiğini duyurdu. Armtec’in Lillington’a ek olarak California, Coachella’da da tesisleri bulunmaktadır.

Armtec, fişeklerini rakiplerinden ayıran şeyin tam olarak ne olduğunu belirtmese de, radar karşı önlem fişeklerinin radarları ve/veya radar güdümlü füzeleri aldatmak için tasarlandığını belirtti. Fişeği ürünleri geniş frekans kapsamı, yüksek radar yansıtma özelliği ve minimum kuş yuvalaması sunuyor. Armtec fişekleri S-bandından Ka-bandına kadar bantlarda mevcuttur ve belirli müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilebilir. Başka bir deyişle, yeni fişekler daha az sistem konuşlandırılarak daha iyi verimlilik sağlayacak ve geliştirmeler yansıtmaya odaklanıyor.

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