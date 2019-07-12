ABD'nin kararına büyük tepki! 'Ateşle oynamayın, bumerang etkisi olur'

ABD yönetimi, Tayvan'a 2.2 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Karara tepki gösteren Çin yönetimi ise, söz konusu satışlara ilişkin yaptırım sinyali verdi.

Ağır mühimmatlar

Buna göre, Tayvan'ın, 2.2 milyar dolar karşılığında 108 adet Amerikan M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu pakete çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

Tayvan Başkanlık Sözcüsü Chang Tun-han, silah satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin silah alımını hızlandıracağını ve ABD ile askeri anlamda 'daha yakın bir ilişki' kuracağını kaydetmişti.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak. Satışı onaylanan silahları ise, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon firmaları üretiyor.

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Çin'den yaptırım sinyali

Söz konusu silah satışını yorumlayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD'ye 'ateşle oynamaması' uyarısında bulundu.

Macaristan'a yaptığı ziyaret esnasında konuşan Wang, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye ve ardından Karayipler'e yaptığı ziyaretler konusunda 'büyük endişe duyduklarını' söyledi.

Wang ayrıca, "Eğer ABD tarafı Çin-ABd ilişkilerinde yeni sorunlar yaratmak istiyorsa, eylemleri nihayetinde bumerang etkisi yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Geng Şuang ise, Tayvan'a silah satışı kararı üzerine ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Geng'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Tayvan'a ABD silahlarının satılması temel uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler kurallarının ihlal edilmesi demektir. Ulusal çıkarlarını korumak adına, Tayvan'a silah satışına dahil olan ABD şirketlerine yaptırım uygulanacaktır."