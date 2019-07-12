0553 313 94 23

ABD'nin kararına büyük tepki! 'Ateşle oynamayın, bumerang etkisi olur'

Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD yönetiminin Tayvan'a 2.2 milyar dolarlık silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:11
ABD'nin kararına büyük tepki! 'Ateşle oynamayın, bumerang etkisi olur'

ABD yönetimi, Tayvan'a 2.2 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Karara tepki gösteren Çin yönetimi ise, söz konusu satışlara ilişkin yaptırım sinyali verdi.

Ağır mühimmatlar

Buna göre, Tayvan'ın, 2.2 milyar dolar karşılığında 108 adet Amerikan M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu pakete çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

Tayvan Başkanlık Sözcüsü Chang Tun-han, silah satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin silah alımını hızlandıracağını ve ABD ile askeri anlamda 'daha yakın bir ilişki' kuracağını kaydetmişti.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak. Satışı onaylanan silahları ise, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon firmaları üretiyor.

Çin'den yaptırım sinyali

Söz konusu silah satışını yorumlayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ABD'ye 'ateşle oynamaması' uyarısında bulundu.

Macaristan'a yaptığı ziyaret esnasında konuşan Wang, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye ve ardından Karayipler'e yaptığı ziyaretler konusunda 'büyük endişe duyduklarını' söyledi.

Wang ayrıca, "Eğer ABD tarafı Çin-ABd ilişkilerinde yeni sorunlar yaratmak istiyorsa, eylemleri nihayetinde bumerang etkisi yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Geng Şuang ise, Tayvan'a silah satışı kararı üzerine ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Geng'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Tayvan'a ABD silahlarının satılması temel uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler kurallarının ihlal edilmesi demektir. Ulusal çıkarlarını korumak adına, Tayvan'a silah satışına dahil olan ABD şirketlerine yaptırım uygulanacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:11
  1. ABD yönetimi
  2. Tayvan
  3. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı
  4. ABD Dışişleri Bakanlığı
  5. Çin yönetimi
  6. mühimmat
  7. Amerikan M1A2T Abrams tankı
  8. Stinger füzesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalçın Topçu’dan Srebrenitsa mesajı
    1. Yalçın Topçu’dan Srebrenitsa mesajı
    2. "Türkiye egemen bir ülke olduğunu..
    3. Kerkük katliamının 60. yıl dönümü..
    4. Dikkat çeken S-400 yorumu: Türkiye'yi..
    5. Kahramanmaraş’ta kaçak telefon..
    6. Seyir halindeki araç alev aldı
    7. Başkan Fındıkoğlu, “Kastamonu, 4...
    8. ‘Trafik Işık ve İşaret İhlali..
    9. Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı
    10. ABD'nin kararına büyük tepki! 'Ateşle..
    11. Yozgat POMEM öğrencileri kan bağışında..
    12. SETA Genel Koordinatör Yardımcısı..
    13. Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu
    14. Milli Savunma Bakanlığı S-400’ün..
    15. Bozüyük’te “15 Temmuz Şehitlerini Anma..
    16. Gökhan Akkan: "A Milli Takım’da kalıcı..
    17. Gölköy’e hastane müjdesi
    18. Afganistan'da Taliban 3 çiftçiyi öldürdü
    19. KAYSO’da Sanayi İşbirliği Projelerini..
    20. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    21. Denetimli serbestlik yükümlüleri,..
    22. Bozdoğan ilk nikahını kıydı
    23. Putin, Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna..
    24. Taha Akgül, Yaşar Doğu Güreş..
    25. ABD basını: Türkiye bizi takmadı
    26. Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl..
    27. Yüksek kilolardan kurtulmak mümkün
    28. Afganistan'da Taliban 3 çiftçiyi öldürdü
    29. GÜNCELLEME - Adana merkezli iki ildeki..
    30. 15 Temmuz sergisi açıldı
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?