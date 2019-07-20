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ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!

S-400 hava savunma sistemi bahane edilerek ortağı olduğu F-35 programından dışlanmak istenen Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı için alternatifleri değerlendiriyor. Bu kapsamda millî muharip uçak TFX’in çalışmalarına hız verilecek. F-35’e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri TFX’e aktaracağı belirtiliyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:35
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!

Bu kapsamda millî muharip uçak TFX’in çalışmalarına hız verilecek. Uçağın 2025 yılında ilk uçuşunu yapacağı, 2028’de ise hizmete gireceği belirtiliyor. Ancak savunma sanayii kaynakları askıya alınan F-35 projesinden Türkiye’nin tamamen çıkartılma ihtimaline karşı TFX’in daha erken bir tarihte motor çalıştırabileceğini ifade ediyor. TUSAŞ tarafından tasarım çalışması süren uçağın birebir modeli geçen ay Paris Air Show’da sergilenmişti. F-35’e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri TFX’e aktaracağı belirtiliyor. Ankara ayrıca, envanterdeki F-16 ve F-4 uçaklarının da modernizasyon çalışmalarıyla ömrünü uzatmayıhedefliyor.

TUSAŞ/TAI’nin geliştirdiği TFX, Avrupa’nın en iyi savaş uçakları arasına girecek ve kademeli olarak F-16’ların yerini alacak. Türkiye ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak. Çift motorlu, radara karşı düşük görünürlüğü olan TFX, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyeti ile de dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:35
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