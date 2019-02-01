ABD'nin kararı sonrası Putin'den flaş hamle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, konsey toplantısında ABD'nin INF'den çıkması, Venezüella'daki son durumu ve güncel iç politika konularını görüştü. Toplantıda, konsey üyeleri Venezüella'daki durumun dış müdahale olmadan ülkedeki iç krizden bağımsız çözülmesine ihtiyaç olduğu görüşünü paylaştı. ABD'nin INF'den çıkması sonrası karşılaşılabilecek uluslararası güvenlik ve stratejik sorunlarının da ele alındığı toplantıda, ülkedeki mevcut ekonomik ve sosyal meseleler de görüşüldü. ABD, anlaşmadan ayrıldığını açıklamasının ardından teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

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